التضخم السعودي في مايو يتسارع إلى 1.8% بضغط السكن والنقل

تسارع معدل التضخم في السعودية خلال مايو الماضي بشكل طفيف إلى 1.8% على أساس سنوي، ارتفاعا من 1.6% في أبريل الماضي، رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي رفعت أسعار السلع عالميا، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.

البيانات عزت الارتفاع إلى صعود أقسام أقسام السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.7%، إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 1.5%، فيما زادت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنحو 1.7%.

مجموعة "النقل" ثالث أكبر مكونات سلة المستهلك السعودية سجلت نموا سنويا بنسبة 1.5% خلال مايو، مقابل 1% في أبريل، مدعومة بارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات المرتبطة بالنقل

كما تسارع نمو أسعار مجموعة "الأغذية والمشروبات"، صاحبة الوزن الأكبر في السلة الاستهلاكية، إلى 0.7% مقارنة بـ 0.6% الشهر السابق، ما يعكس استمرار الضغوط على أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية.

في المقابل تباطأ نمو أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، ثاني أكبر مكونات سلة المستهلك، إلى 3.7% على أساس سنوي خلال مايو، مقابل 3.8% في أبريل، ما ساهم بالحد من وتيرة تسارع التضخم الكلي.