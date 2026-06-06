التجارة الإلكترونية تقود إنفاق المستهلكين في السعودية للنمو 17.5% خلال أبريل

سجل إنفاق المستهلكين في السعودية أداء قويا خلال شهر أبريل الماضي، بعدما ارتفع بنحو 17.5% على أساس سنوي ليصل إلى 133.9 مليار ريال، في أكبر وتيرة نمو شهرية منذ مايو 2021.

وجاء هذا الأداء مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي في التجارة الإلكترونية، التي واصلت تعزيز حضورها في سلوك المستهلكين، لتستحوذ على نحو ربع إجمالي الإنفاق الاستهلاكي، وهي حصة تعد الأعلى تاريخيا مقارنة بالفترات السابقة، ما يعكس التحول المتسارع نحو القنوات الرقمية.

في الوقت ذاته، أظهرت بيانات نقاط البيع اتساعا في وتيرة الإنفاق عبر مختلف الأنشطة الاقتصادية، بعدما ارتفعت مبيعات نقاط البيع بنحو 11.8%، مسجلة أعلى معدل نمو منذ أكثر من عامين.

تمثل عمليات نقاط البيع نحو 44% من إجمالي إنفاق المستهلكين، ما يشير إلى أن قوة الإنفاق لم تقتصر على التجارة الإلكترونية بل امتدت إلى معظم القطاعات الاستهلاكية.

أما السحوبات النقدية عبر أجهزة الصراف الآلي، فقد ارتفعت بنحو 10% لتصل إلى 42.4 مليار ريال، لتشكل ما نسبته 31.6% من إجمالي الإنفاق.

ورغم نموها، فإن حصتها من الإنفاق لا تزال قرب أدنى مستوياتها التاريخية، في دلالة إضافية على استمرار تحول المستهلكين نحو المدفوعات الإلكترونية ونقاط البيع على حساب التعاملات النقدية التقليدية.

إنفاق المستهلكين يقفز-02

الأزياء والاتصالات تتصدران النمو

على مستوى القطاعات، تصدر قطاعا الملبوسات والإكسسوارات والاتصالات قائمة الأنشطة الأسرع نمواً عبر أجهزة نقاط البيع، بعدما سجلا ارتفاعا بنسبة 48% و36% على التوالي.

بلغ إنفاق المستهلكين على الأزياء "الملبوسات والإكسسوارات" نحو 4.4 مليار ريال، بما يعادل 7.5% من إجمالي الإنفاق عبر نقاط البيع.

في المقابل، انخفض متوسط قيمة الفاتورة الواحدة إلى نحو 117 ريالا، بتراجع يقارب 9%، ما قد يشير إلى تأثيرات موسمية مرتبطة بالعروض والتخفيضات أو حتى طبيعة الإنفاق، كما أن النمو الواسع لعدد العمليات يشير إلى اتساع قاعدة المستهلكين.

إنفاق المستهلكين حسب الفئة-02

الترفيه يواصل زخمه

في قطاع الترفيه، واصل الإنفاق نموه للشهر التاسع على التوالي، مدعوما بتوسع الفعاليات والأنشطة الترفيهية المحلية، حيث ارتفع بنحو 19% خلال أبريل، وهي من أعلى معدلات النمو المسجلة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وصل إجمالي الإنفاق على الترفيه خلال شهر أبريل الماضي إلى 968 مليون ريال، ما يعكس استمرار تنامي مساهمة القطاع في سلة إنفاق المستهلكين ، بالتزامن مع توسع الخيارات الترفيهية المحلية وزيادة الإقبال عليها.

وحدة التحليل المالي