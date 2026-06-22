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الثلاثاء, 23 يونيو 2026 | 7 مُحَرَّم 1448
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تقارير وتحليلات

ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في السعودية 10.6% خلال أبريل الماضي على أساس سنوي، بدعم نمو 5 أنشطة اقتصادية، وفقا لبيانات حكومية صادرة اليوم.

البيانات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، عزت الارتفاع إلى نمو عدة أنشطة اقتصادية هي الصناعة التحويلية بنسبة 10.3%، والتعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفع 22.5%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات الذي سجل ارتفاعا بنسبة 6.9%، إضافة إلى ارتفاع نشاط التشييد 5.4%، وارتفاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 14.2%.

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Tue, 09 2026

ضغط على المؤشر الشهري

على أساس شهري سجل مؤشر الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية تراجعا نسبته 3.8% مقارنة بمارس 2026، بضغط تراجع أنشطة الصناعة التحويلية 19.1%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات الذي انخفض 1.5%، كما شمل التراجع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.5%، والمعلومات والاتصالات 1.5%، إضافة إلى أنشطة النقل والتخزين المتراجعة 4.9%.

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Sun, 22 2026

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رخص البناء تقفز في أبريل

قفزت رخص البناء الصادرة في أبريل الماضي بنسبة 28.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث زاد عددها من 5740 رخصة في أبريل 2025، إلى 7356 رخصة في أبريل 2026، وعلى أساس شهري زاد عدد الرخص 42.5% مقارنة بمارس 2026 الذي سجل 5162 رخصة.

4 أنشطة اقتصادية سعودية تدفع الإيرادات التشغيلية للنمو 10.2%

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Wed, 20 2026

ارتفاع تعويضات المشتغلين

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين خلال أبريل 10.1% على أساس سنوي، مدعوما بارتفاع الصناعة التحويلية 12.1%، وأنشطة التشييد التي ارتفعت 8.0%، وكذلك أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 9.3%، إضافة إلى نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 1.8% و 12.5% على التوالي.

على صعيد الأداء الشهري للمؤشر، يلاحظ ارتفاعه 0.1%، بدعم ارتفاع أنشطة الصناعة التحويلية 0.8%، والتشييد بنسبة 0.1%، وارتفاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 0.5%، وكذلك ارتفاع أنشطة النقل والتخزين، وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بنسبة 0.1% لكل منهما.

التعريفات
السعوديةالإحصاءالاقتصاد السعوديالإيرادات
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