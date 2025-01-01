الإنتاج الصناعي السعودي في أبريل يتراجع 19% بضغط قطاعين

انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 19.1% خلال أبريل الماضي على أساس سنوي، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.

البيانات أشارت إلى أن سبب التراجع يعود لانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، فيما سجل المؤشر انخفاضا على أساس شهري بنسبة 6.8%.

المؤشر الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر تراجع في أبريل 29.9%، فيما انخفض نشاط الصناعة التحويلية 6.1% للشهر ذاته، متأثرا بانخفاض نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة الذي تراجع 18.7%، إضافة إلى نشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية الذي انخفض 4.2% على أساس سنوي.

188 مصنعا جديدا خلال شهر

وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كانت قد أصدرت 188 ترخيصا صناعيا جديدا خلال مارس الماضي، فيما بدأت الإنتاج في 78 مصنعا جديدا خلال الشهر نفسه، حيث بلغ حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة 1.8 مليار ريال، ويتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير 1721 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.

في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال مارس 870 مليون ريال، مع فرص وظيفية تقدر بأكثر من 1492، ما يعكس استمرار توسع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيز التشغيل الفعلي.

كان وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المساعد للتنافسية الصناعية والتصنيع المتقدم الدكتور أحمد الزواوي، قد أكد لـ "الاقتصادية"، أن عدد المصانع المقيمة بلغ 8 آلاف مصنع بنهاية 2025، كاشفا عن وجود أكثر من 300 مصنع بينها متقدم، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم مجموعة واسعة من الحوافز والممكنات لدعم المصانع.

أفاد أيضا أن الوزارة تعمل عبر عدة برامج متخصصة، بينها رقمنة الأساسيات الذي يقدم دعما يصل إلى مليوني ريال، إضافة إلى برامج أخرى تحت مظلة برنامج تنافسية الذي يوفر قروضاً ومنحا تصل إلى 40 مليون ريال عبر صندوق التنمية الصناعي.