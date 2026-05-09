الأسهم السعودية تتمسك بمستويات 11 ألف نقطة قبل اكتمال النتائج المالية

تراجعت الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي، لتسجل سادس خسارة أسبوعية منذ بداية العام الجاري.

ومع ذلك، لا تزال الأسابيع الرابحة تمثل نحو ثلثي أسابيع العام، ما تبقي السوق تميل نحو إلى الإيجابية، خاصة مع احتفاظ المؤشر بمكاسب منذ بداية الفترة، إلا أن هذا الأداء ربما يتغير على نحو واضح بعد اكتمال النتائج المالية للشركات خلال الأسبوع الجاري.

فقد "تاسي" نحو 1.4% مغلقا عند 11031 نقطة لتخفض مكاسبها منذ بداية العام إلى 4.6%، واستطاعت السوق أن تدافع عن مستويات أعلى من 11 ألف نقطة بعدما فقدتها خلال الأسبوع، لتظهر نشاطا شرائيا تم دون تلك المستويات، ما يبرز وجود سيولة تقتنص فرص التراجع.

إلا أن ذلك لا يعد كافيا في ظل عجز السوق في تعويض معظم خسائر الأسبوع، ما يجعل تداولات مطلع الأسبوع مهمة لمعرفة مدى قوة الشراء عند المستويات السعرية الحالية وقدرتها في تجاوز الضغوط البيعية حتى مستويات 11080 نقطة على الأقل.

في المقابل، ستجد السوق كثافة في الإفصاحات عن النتائج المالية وعلى رأسها "أرامكو" حيث تنتهي مهلة الإفصاح يوم الثلاثاء المقبل، وظهور نتائج مالية مخالفة للتوقعات على نحو إيجابي أو العكس، ستحدث تقلبات في السوق، خاصة إن كانت من الشركات الكبرى.

بلغ مدى التذبذب الأسبوعي 2.5%، وهي حركة قريبة من متوسط التذبذب في الأسابيع الأخيرة البالغ 2.4%، ما يشير إلى أن الأسبوع كان نشطًا لكنه لم يكن استثنائيًا من حيث مدى الحركة، على أن النسبة مرشحة للارتفاع مع إفصاحات الشركات الفصلية.

واتساع التذبذب تزامن مع نمو معدل التداول اليومي 3% عن الأسبوع السابق ليصل إلى 5.8 مليار ريال.

حتى نهاية الأسبوع، بلغ مجمل أرباح الشركات للربع الاول نحو 44 مليار ريال بنمو على أساس سنوي بلغ 18.8%، معظمها جاءت رابحة وعلى نمو، بينما سجلت 20 شركة خسائر.

أداء السوق جاء متأثرا من تراجع معظم القطاعات من بينها "الطاقة" و"البنوك" و"المواد الأساسية"، ما سجلت ضغطا على المؤشر، بينما ارتفعت 5 قطاعات كان من بينها "المرافق العامة" بنحو 5% إلا انها لم تكن كافية لتعويض الضغط من بقية القطاعات.

على صعيد الأسهم، تراجعت 158 ورقة مالية مقابل ارتفاع 105 واستقرار البقية، وكانت "عناية" على رأس المرتفعة بنحو 17%، بينما "بدجت السعودية" كانت الأعلى تراجعا بـ12% بعدما سجلت الشركة أرباحا أقل من متوسط التوقعات.

وحدة التحليل المالي