الأسهم السعودية تتراجع للشهر الثاني ومايو أقل حدة من متوسطه التاريخي

تراجعت الأسهم السعودية للشهر الثاني على التوالي، مع تزايد في وتيرة الانخفاض، ورغم أن هذا المسار يعكس ضعفا في الزخم قصير الأجل، فإن القراءة التاريخية تشير إلى أن هبوط مايو جاء محدودا نسبيا، خصوصا مع بقاء المؤشر على مكاسب منذ بداية العام بلغت 5.6%.

جاء الإغلاق عند 11078 نقطة فاقدا نحو 1% ما يفوق تراجع شهر أبريل البالغ 0.6%، وعند مقارنة أداء مايو 2026 بأداء المؤشر في أشهر مايو تاريخيا، يتضح أن التراجع لم يكن حادا.

وبلغ متوسط أداء مايو 2026 -1.4%، وبذلك جاء أفضل من المتوسط التاريخي، ويضع التراجع ضمن نطاق اعتيادي لشهر يُعد تاريخيا من أضعف شهور العام.

وتبدو محدودية التراجع أكثر وضوحًا عند مقارنته بأداء المؤشر في أشهر مايو الأخيرة، في أعوام 2019 و2022 و2025 التي راوح التراجع فيها ما بين 5.8% و7.2%.

في المقابل، لم يتجاوز انخفاض مايو الجاري 1%، ليبقى أقل حدة بكثير من تلك الفترات، بالتزامن مع استمرار الأداء السنوي في المنطقة الموجبة عند 5.6%.

وعندما يكون شهرا أبريل ومايو سلبيين معا، تظهر 5 حالات تاريخية فقط. إذ بلغ متوسط أداء يونيو مرتفعا 3.6%، مع صعود في 80% من الحالات.

إلا أن هذه القراءة تبقى محدودة الدلالة بسبب صغر حجم العينة، إضافة إلى تأثر المتوسط بحالة استثنائية في يونيو 2006، عندما ارتد المؤشر بنسبة 17.35% بعد هبوط حاد في أبريل ومايو.

عموما يُظهر يونيو ميلا إيجابيا في أداء تاسي، إذ بلغ متوسط عائده منذ 1994 حتى 2025 نحو 1.1%، مع صعود في 59% من الأشهر المماثلة، ويأتي في المركز الخامس تقريبا بين شهور السنة من حيث متوسط العائد، ما يجعله ضمن النصف الأفضل موسميا، رغم أن تذبذبه ليس منخفضا.

بالنسبة ليونيو المقبل، تكتسب المقارنة أهمية لأن أبريل ومايو كانا سلبيين، وتاريخيا بعد مايو سلبي، حقق يونيو متوسط عائد 0.75%.

جاء تراجع مايو بالتزامن مع اكتمال إعلان النتائج المالية للربع الأول، التي أظهرت تحسنًا واضحًا في ربحية الشركات المدرجة في السوق الرئيسية.

ونمت أرباح الشركات بنحو 14.4% إلى 46.5 مليار ريال، وترتفع إلى 166.6 مليار ريال عند إضافة أرباح أرامكو السعودية، وبنمو يبلغ 22% وفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".

ودعمت النتائج مكاسب قطاعات وشركات مرتبطة بالطاقة والنقل والتأمين، في مقابل ضغوط على قطاعات أخرى، أبرزها الرعاية الصحية.

كما واصلت البنوك تحقيق أرباح قياسية، لكن بأبطأ وتيرة نمو في 9 فصول، ما يعكس أن خلفية الأرباح ظلت إيجابية عمومًا، لكنها لم تكن كافية وحدها لمنع ضعف الزخم في المؤشر خلال مايو.

من زاوية التقييم، لا يبدو تاسي في مايو 2026 مرتفع المكررات تاريخيا، إذ بلغ مكرر الربحية الحالي 17.15 مرة، مقابل متوسط تاريخي 17.81 مرة ما يضعه قريبًا من منتصف النطاق التاريخي.

كما بلغ مكرر الربحية المتوقع وفقا لبيانات بلومبرغ 14.63 مرة، وهو أقل من متوسطه التاريخي البالغ 15.75 مرة.

وتبدو الصورة أكثر وضوحا عند المقارنة بالسنوات الأخيرة، فمكرر مايو 2026 أقل بوضوح من متوسط آخر 5 سنوات البالغ 21.12 مرة، ومتوسط آخر 10 سنوات البالغ 20.14 مرة.

إلا أن انخفاض المكررات ليس بالضرورة أن يعطي إشارة إيجابية، ففي حال استمرار بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وتوقع باستمرار ذلك لفترة أطول، قد لا تكون المكررات الحالية كافية لتكون جذابة، ما لم تتحسن توقعات النمو لربحية الشركات أو تتغير التوقعات تجاه أسعار الفائدة.

وحدة التحليل المالي