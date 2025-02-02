تقارير وتحليلات

أعلى مساهمة للقطاع غير النفطي .. 55.2% من الاقتصاد السعودي

إكرامي عبدلله
إكرامي عبدلله من الرياض
الاثنين 9 مارس 2026 16:36 |2 دقائق قراءة
أعلى مساهمة للقطاع غير النفطي .. 55.2% من الاقتصاد السعودي

صعدت مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي إلى مستوى قياسي عند 55.2% العام الماضي، مع تسجيل القطاع الخاص أعلى مساهمة في تاريخ الاقتصاد عند 51% في 2025، وفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".

ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي من 55% في 2024، جاء مدعوما بمواصلة نموه للعام الخامس على التوالي.

نمو القطاع غير النفطي بلغ 4.9% العام الماضي، بما يتوافق مع توقعات وزارة المالية البالغة 5%، في ظل طفرة جاءت مع تعويل رؤية 2030 عليه، ولا سيما القطاع الخاص، ليكون قاطرة تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

قبل إطلاق الرؤية، في عام 2016، كانت مساهمة القطاع غير النفطي 45% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

مساهمة تاريخية للقطاع الخاص

تزامن ذلك مع التوجه للخصخصة في عديد من القطاعات، منها المطاحن والمياه والصحة والتعليم وغيرها، ما دفع مساهمة القطاع لتحقيق أعلى مساهمة تاريخيا عند 51% في عام 2025، فيما خط الأساس 40%.

تستهدف رؤية السعودية 2030 بلوغ مساهمة القطاع الخاص 65 % من الناتج المحلي للمملكة.

هذا التحول الهيكلي في الاقتصاد السعودي تحقق مع نمو قطاعات واعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية، وقطاع الصناعة، وتزايد مساهمة القطاع الخاص في الناتج، ما قلص من تأثير تقلبات أسواق النفط في الاقتصاد.

نمو جوهري في مساهمة القطاع غير النفطي

ارتفاع المساهمة المزدوج في الاقتصاد السعودي، سواء من القطاع غير النفطي بوجه عام أو القطاع الخاص، يأتي على الرغم من بدء السعودية زيادة إنتاجها النفطي من أبريل 2025.

يؤكد هذا أن ارتفاع المساهمة ناتج عن نمو جوهري، وليس استفادة من تراجع حصة القطاع غير النفطي خلال فترة خفض الإنتاج.

إنتاج السعودية من النفط كان قد انخفض إلى نحو 9 ملايين برميل منذ الربع الثالث 2023 وحتى الربع الثاني من العام الماضي، ليصل إلى 9.2 مليون برميل، ثم إلى 9.7 مليون برميل في الربع الثالث من العام ذاته.

في المقابل وصل الإنتاج النفطي السعودي إلى 10 ملايين برميل يوميا في الربع الأخير من العام الماضي.

قطاعان رئيسيان يقودان المساهمة في الاقتصاد

صعود مساهمة القطاع غير النفطي والقطاع الخاص في 2025 جاء بشكل رئيسي من قطاعين رئيسيين.

القطاع الأول هو "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" بنمو 6.2 % كأكثر القطاعات نموا في ظل طفرة قطاعي السياحة والترفيه بعد إطلاق الرؤية.

ثاني القطاعات كان "خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" بنمو 6.1 %.

كان نمو الاقتصاد السعودي قد تجاوز التوقعات في 2025 بعد أن تسارع إلى 4.5% ارتفاعا من 2.7% في 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

نمو الاقتصاد السعودي العام الماضي يعد الأفضل خلال 3 أعوام مع عودة القطاع النفطي للنمو بـ5.7% مع زيادة إنتاج النفط بعد عامين من الانكماش، بجانب مواصلة نمو القطاع غير النفطي.

وحدة التحليل المالي

