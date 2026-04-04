أرباح شركات "تاسي" الفصلية باستثناء "أرامكو" الأدنى منذ 2020

سجلت الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية "باستثناء "أرامكو" أدنى أرباح فصلية منذ 2020، وذلك خلال الربع الأخير من العام الماضي.

تراجعت أرباح الربع الرابع بنحو 63% لتصل إلى حوالي 16.5 مليار ريال، بضغط من الخسائر المحققة لقطاع المواد الأساسية وعلى وجه التحديد شركات البتروكيماويات، بالإضافة إلى تأثير بنود غير متكررة في أعمال "إس تي سي".

وسط التراجع في الربحية، برزت شركات البتروكيماويات كأكثر الشركات تأثرا، حيث سجلت خسائر تاريخية في غالبها، نتيجة استمرار الضغوط على أسعار بيع المنتجات.

كما زادت الأعباء مع تسجيل عدد من الشركات خسائر غير نقدية مرتبطة بانخفاض تقييم الأصول أو التخارج من بعض الأنشطة.

كانت "سابك" العنوان الأبرز في هذا السياق، بعدما سجلت أكبر خسارة ربعية في تاريخها بواقع 20.9 مليار ريال، في ظل مراجعة هيكلية لمحفظة أعمالها.

وأشارت الشركة إلى أن تعافي أدائها يظل رهنا بعوامل خارجية، تشمل تيسير السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، إضافة إلى تحسن نمو الاقتصاد العالمي.

رغم التراجع ، فإن الصورة تبدو أقل حدة عند احتساب أرباح " أرامكو السعودية "، حيث بلغت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في السوق نحو 85.9 مليار ريال خلال الربع الرابع، بانخفاض سنوي يقدر بنحو 35%.

تراجع أرباح الشركات المدرجة في تاسي -02

البنوك تواصل النمو رغم التباطؤ

في مقابل الضغوط التي تواجهها القطاعات الدورية، واصلت البنوك السعودية أداءها الإيجابي، مسجلة أرقاما قياسية للربع الثامن على التوالي، مع صافي أرباح تجاوز 23.6 مليار ريال خلال الربع الرابع، في نتائج جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، لكنها لم تكن كافية لتعويض تراجع أرباح الشركات المجمعة.

ورغم الأداء، بدأت وتيرة نمو أرباح البنوك في التباطؤ، حيث سجلت الأرباح نموا سنويا بلغ 12%، وهو الأبطأ منذ مطلع 2024.

يأتي ذلك في ظل ضغوط على هامش صافي الفائدة نتيجة تراجع أسعار الفائدة واحتدام المنافسة على الودائع، إضافة إلى ارتفاع المخصصات، فيما أسهم الدخل غير التمويلي في دعم الأرباح جزئيا. وعلى أساس فصلي، لم تتجاوز نسبة النمو 0.1%.

"جبل عمر" يدخل قائمة الأعلى ربحية

شركة "جبل عمر " من دخول قائمة أعلى 10 شركات ربحية خلال الربع الأخير من العام الماضي، محتلة المرتبة الثامنة، مدعومة ببيع أراض داخل نطاق الحرم المكي الشريف ونتيجة لذلك، قفزت أرباحها إلى 1.3 مليار ريال، مقارنة مع 351 مليون ريال للفترة المماثلة من 2024. تمكنت

جبل عمر -02

في الوقت ذاته، واصلت "أرامكو السعودية" هيمنتها على صدارة الشركات الأكثر ربحية في السوق، محققة 69.5 مليار ريال، رغم تراجع أرباحها 20%.

كما استمر تفوق البنك الأهلي السعودي على مصرف الراجحي للفصل الثاني على التوالي وبفارق طفيف، حيث سجل الأول أرباحا بلغت 6.39 مليار ريال ليأتي بالمرتبة الثانية، مقابل 6.38 مليار ريال لمصرف الراجحي.

في المقابل، تصدرت "سابك" قائمة الشركات الخاسرة، بصافي خسارة بلغ 20.9 مليار ريال، فيما ضمت قائمة الخاسرين شركات بارزة مثل التصنيع الوطنية، والسعودية للطاقة، واللجين، وكيان السعودية، وبترو رابغ، في وقت سجلت فيه أكثر من 65 شركة خسائر، في مؤشر واضح على اتساع نطاق الضغوط داخل السوق.