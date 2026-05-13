أرباح "تابي و تمارا" تتضاعف خلال الربع الأول ومحافظ الإقراض تنمو 71%

تضاعفت أرباح شركتي " تابي وتمارا " المتخصصتين في حلول "اشتر الآن وادفع لاحقا" خلال الربع الأول لتصل إلى 191.5 مليون ريال، مع استمرار زيادة العملاء وانتشار التجارة الإلكترونية، وكذلك دخول منتجات جديدة.

وتخطت إيرادات الشركتين للمرة الأولى حاجز المليار ريال خلال الربع الأول، مستفيدة من دخل عمولات التجار وهو المصدر الرئيسي للإيرادات، إضافة إلى الدخل من التمويل الإسلامي الخاص لشركة تمارا للمرة الأولى بعدما تمكنت من الحصول على ترخيص تمويل استهلاكي من البنك المركزي السعودي.

تكاليف التمويل ومخصص الائتمان يضغطان على الهوامش

أدى ارتفاع تكاليف التمويل التي تعتمد عليها " تابي وتمارا " لشراء المنتجات للمستهلكين إلى الضغط على الهوامش، إضافة إلى ارتفاع واسع في مخصص خسائر الائتمان نتيجة تسارع نمو محفظة القروض للعملاء.

نمت تكاليف التمويل لكل من "تابي وتمارا" بنحو 44% لتصل إلى 135.3 مليون ريال وتمثل 12% من الإيرادات، للربع الأول مع ذلك نجد تسارع نمو الإيرادات يفوق نمو تكاليف التمويل.

توسع محفظة الإقراض

شهدت محافظ الإقراض لكل من "تابي وتمارا" نموا واسعا خلال الربع الأول من العام الجاري بعدما نمت 71% لتصل إلى 9.1 مليار ريال، ما يدل على توسع ضخم في النشاط وزيادة القاعدة الجماهيرية.

بشكل مفصل، نمت محفظة الإقراض (ذمم العملاء بالصافي) لشركة "تابي" بنحو 14% لتصل إلى 3.66 مليار ريال، في حين نمت محفظة "تابي" بنحو 157% لتصل إلى 5.4 مليار ريال وذلك مع بدء الشركة أخيرا مزاولة نشاط التمويل الإسلامي.

من جهة أخرى، نما مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة والمحملة في قوائم الشركتين عن الربع الماضي بشكل واسع ليصل إلى 214.8 مليون ريال مقارنة مع 7.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

النمو في مخصص الخسائر الائتمانية يأتي متسقا مع النمو القوي لمحفظة الإقراض، ما يعكس مدى جودة محفظة الائتمان، من خلال قدرة هذه الشركات على اختيار عملائها وكذلك كفاءة التحصيل، وذلك رغم نمو المبالغ المشطوبة.

ربحية "تمارا" تقفز بنحو 4 مرات

قفزت الأرباح الصافية لشركة "تمارا" بنحو 4 مرات إلى 123.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول، مقارنة مع 25.8 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من العام السابق.

الشركة المتخصصة في التقنية المالية والمدفوعات والخدمات المصرفية تلقت دعما قويا بعد دخولها أخيرا مزاولة نشاط التمويل الإسلامي والذي حققت من خلاله ربحا بلغ 182.1 مليون ريال.

وتعد "تمارا" أول شركة تقنية مالية سعودية تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار، بدعم استثمارات من سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين دوليين.

أرباح "تابي" تنمو 4% خلال الربع الأول

حققت " تابي " صافي ربح بلغ 68.1 مليون ريال خلال الربع الأول وهو الأعلى في 5 فصول، مع ذلك كان النمو عند 4% فقط، مع ارتفاع مصاريف التمويل والاستثمار.

سوق "اشتر الآن وادفع لاحقا"

يشهد نموذج خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقا" في السعودية مستقبلا واسعا، مع تضاعف عملياتها مرتين لتصل إلى نحو 120 ألف عملية يومية خلال العام الماضي.

نموذج خدمة الدفع الآجل يتيح إمكانية شراء المنتجات وتقسيطها بلا تكلفة على فترات زمنية محددة، من خلال دفع مقدم الخدمة المبلغ مباشرة لتجار التجزئة، ثم تجمع دفعات الأقساط من المستهلكين.

هذه الخدمة المرنة ساعدت على تعزيز الإنفاق، ولا سيما في قطاعات التجارة الإلكترونية، وكذلك بعض متاجر التجزئة، وسط قبول واستحسان التجار، مع مضاعفة المتاجر المسجلة لدى مقدمي الخدمة لتصل إلى 58.7 ألف متجر.

كما نمت العمليات المنفذة في خدمة الدفع الآجل خلال العام الماضي 178% لتصل إلى 43.3 مليون عملية، فيما بلغت قيمة السلع المبيعة 26.6 مليار ريال بنمو 206%.

كما أن نوعية المستهلكين التي تتركز على فئة الشباب (الأعمار 30-20 عاما) أسهمت في زيادة الإقبال على هذه الخدمة، حيث تمثل هذه الفئة نحو 37% من العملاء البالغ عددهم 13.2 مليون عميل.

وحدة التحليل المالي