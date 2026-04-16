400 مليون ريال أرباح "تابي" و"تمارا" خلال عام ومحفظة القروض تنمو 79%

سجلت شركتا "تابي" و"تمارا" السعوديتان المتخصصتان في حلول "اشتر الآن وادفع لاحقا" BNPL إيرادات مجتمعة بلغت 2.76 مليار ريال خلال العام الماضي 2025، مسجلتين نموا واسعا في أعمالهما تجاوز 260%، مدعومتين بزيادة عمولات التجار التي تمثل المصدر الرئيسي للدخل.

يأتي هذا الأداء وسط توسع سوق الـ BNPL في السعودية، وهو نموذج تمويلي يتيح للمستهلكين الشراء والسداد على دفعات دون فوائد، بينما يتولى مزود الخدمة دفع قيم المشتريات فورا للتاجر ثم تحصيلها من العميل.

أسهم هذا النموذج في دعم الإنفاق، خصوصا في التجارة الإلكترونية وتجزئة السلع الاستهلاكية، ما عزز هامش الربح الإجمالي للشركتين خلال الفترة.

400 مليون ريال أرباح تابي وتمارا

تحولت "تابي" و"تمارا" إلى الربحية خلال العام الماضي تقارب 400 مليون ريال، مقابل صافي خسارة للعام السابق له والبالغة 17 مليون ريال، وذلك نتيجة تحول "تمارا" إلى الربحية.

أدى نمو الإيرادات بأعلى من التكاليف المتعلقة بها وتكاليف التمويل إلى توسع في هامش الربح الإجمالي، والذي بلغ 42% مقارنة بـ 30% خلال عام 2024.

تفوقت "تمارا" على "تابي" في هامش الربح الإجمالي عند 45% مقابل 39% لـ"تابي"، نتيجة كفاءة ضبط تكاليف التمويل وتحسين جودة العائدات.

توسع محفظة الإقراض

شهدت محافظ الإقراض للشركتين نموا واسعا خلال العام الماضي بعدما نمت 79% لتصل إلى 7.2 مليار ريال، ما يدل على توسع ضخم في النشاط و زيادة القاعدة الجماهيرية.

بشكل مفصل، نمت محفظة الإقراض (ذمم العملاء بالصافي) لشركة "تمارا" بنحو 145% لتصل إلى 4.05 مليار ريال، في حين نمت محفظة "تابي" بنحو 33% لتصل إلى 3.18 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

من جهة أخرى، نما مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة والمحملة في قوائم الشركتين عن العام الماضي نحو 5%، لتصل إلى 326 مليون ريال.

النمو المحدود في مخصص الخسائر الائتمانية وسط نمو قوي لمحفظة الإقراض، يعكس مدى جودة محفظة الائتمان، من خلال قدرة هذه الشركات على اختيار عملائها وكذلك كفاءة التحصيل، وذلك رغم نمو المبالغ المشطوبة.

"تمارا" تتحول إلى الربحية

تحولت شركة "تمارا"، المتخصصة في التقنية المالية والمدفوعات والخدمات المصرفية إلى الربحية مسجلة 193.3 مليون ريال خلال العام الماضي، مقارنة بخسائر بلغت 130.1 مليون ريال للعام 2024.

وجاء التحول مدفوعا بنمو قوي في الإيرادات مع ثبات نسبي في تكاليف التمويل ومخصصات الخسائر الائتمانية.

وتعد "تمارا" أول شركة تقنية مالية سعودية تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار، بدعم استثمارات من سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين دوليين.

أرباح "تابي" تنمو 82% في عام