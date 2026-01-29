الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.16
(1.62%) 0.13
مجموعة تداول السعودية القابضة162.1
(1.82%) 2.90
الشركة التعاونية للتأمين138.7
(1.61%) 2.20
شركة الخدمات التجارية العربية120.6
(1.09%) 1.30
شركة دراية المالية5.22
(2.15%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب38.2
(-0.78%) -0.30
البنك العربي الوطني22.34
(-0.27%) -0.06
شركة موبي الصناعية11.39
(2.15%) 0.24
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.66
(1.99%) 0.56
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.82
(0.56%) 0.11
بنك البلاد26.3
(0.92%) 0.24
شركة أملاك العالمية للتمويل11.3
(0.80%) 0.09
شركة المنجم للأغذية54.5
(0.65%) 0.35
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(-2.15%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.95
(-1.08%) -0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية123
(0.65%) 0.80
شركة الحمادي القابضة27.22
(-0.15%) -0.04
شركة الوطنية للتأمين13.9
(1.53%) 0.21
أرامكو السعودية25.46
(1.11%) 0.28
شركة الأميانت العربية السعودية15.49
(0.58%) 0.09
البنك الأهلي السعودي44.12
(-0.18%) -0.08
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.68
(0.60%) 0.16
تقارير وتحليلات

أرباح بنك الجزيرة تنمو بأعلى وتيرة في 7 فصول مع تحسن هامش الفوائد

ماجد الخالدي
ماجد الخالدي من الرياض
الخميس 29 يناير 2026 15:4 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
أرباح بنك الجزيرة تنمو بأعلى وتيرة في 7 فصول مع تحسن هامش الفوائد

أعلن بنك الجزيرة  السعودي عن صافي أرباح بلغت 362 مليون ريال خلال الربع الرابع، أقل بنحو 8% من توقعات بيوت الخبرة، إلا أن الأرباح سجلت أعلى وتيرة نمو خلال 7 فصول بنسبة 29.3%، بدعم من تحسن هامش صافي الفوائد، رغم تباطؤ نمو محفظة القروض.

وسجل الدخل من العمولات الخاصة بالتمويل نموا بنسبة 10% خلال الربع الرابع وعلى أساس سنوي، في حين تراجع دخل العمولات من الاستثمارات 13%.

كما أسهمت زيادة الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وتحويل العملات، إضافة إلى مكاسب إعادة تقييم استثمارات الأدوات المالية، في تعزيز ربحية البنك.

ارتفع العائد على الأصول إلى نحو 1% بنهاية العام بزيادة 7 نقاط أساس، بينما ارتفعت تكلفة المخاطر بشكل طفيف وسط ارتفاع المخصصات، لكنها لا تزال ضمن مستويات منخفضة.

عودة التوزيعات النقدية

وافق مجلس إدارة بنك الجزيرة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين لأول مرة منذ 3 سنوات، بمقدار 0.5 ريال للسهم، بإجمالي 638.1 مليون ريال، أي ما يعادل 42% من أرباح العام الماضي.

ويبلغ العائد النقدي الحالي نحو 4% وفق إغلاق جلسة اليوم الخميس. 

نمو ودائع البنك بأدنى وتيرة منذ 10 فصول

سجلت ودائع بنك الجزيرة نموا بنسبة 6.7% خلال الربع الرابع، وهو أدنى معدل نمو منذ 10 فصول، وبزيادة هامشية عن الربع السابق، في ظل استمرار تحديات نمو الودائع بين البنوك السعودية.

بحسب بيانات الربع الثالث، لا يزال البنك يحافظ على حصته السوقية من الودائع عند 4% من إجمالي ودائع البنوك السعودية.

البنوك السعودية تخفض توزيعاتها إلى 18.9 مليار ريال للنصف الأول و15 % نصيب PIF

تباطؤ نمو محفظة الإقراض على أساس فصلي

على الرغم من أن بنك الجزيرة سجل نموا قويا لمحفظة القروض بنسبة 14.4% على أساس سنوي و2.8% على أساس فصلي، إلا أن تباطؤ نمو القروض يمثل سمة عامة للبنوك المعلنة حتى الآن، باستثناء البنك الأهلي، مع تركيز البنوك على جودة المحفظة في ظل بيئة سيولة أضيق مقارنة بالأعوام السابقة.

التعريفات
بنك الجزيرةأرباح البنوكتاسي
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية