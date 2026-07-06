سجلت دور السينما في السعودية إيرادات بلغت 26.3 مليون ريال خلال الأسبوع الأول من يوليو (28 يونيو - 4 يوليو 2026)، بانخفاض نسبته 25.5% مقارنة بالأسبوع السابق الذي بلغت إيراداته 35.3 مليون ريال، في إشارة إلى تراجع الزخم بعد نهاية موسم إجازة عيد الأضحى والعروض الكبرى، وفقًا لبيانات هيئة الأفلام.

وباعت دور العرض خلال الأسبوع نحو 537.3 ألف تذكرة عبر 44 فيلما، مقارنة بأكثر من 695.9 ألف تذكرة و49 فيلمًا في الأسبوع السابق، ما يعكس تراجعًا في الإقبال بالتزامن مع انخفاض عدد الأفلام المعروضة.

واحتفظ فيلم «Toy Story 5» بصدارة شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما حقق 8.2 مليون ريال من بيع 179.4 ألف تذكرة خلال الأسبوع، لترتفع إيراداته التراكمية إلى 24.5 مليون ريال بإجمالي 500 ألف تذكرة منذ بدء عرضه.

صقر وكناريا

وجاء الفيلم المصري «صقر وكناريا» في المركز الثاني بإيرادات بلغت 4.5 مليون ريال من 83.9 ألف تذكرة، ليرفع حصيلته الإجمالية إلى 6.7 مليون ريال عبر 122.4 ألف تذكرة خلال أسبوعين.

وحل فيلم الرسوم المتحركة «Minions & Monsters» ثالثًا في أسبوعه الأول بإيرادات 2.7 مليون ريال من 50 ألف تذكرة، بينما تقاسم المركز الرابع فيلم الإثارة الأمريكي «Obsession» والفيلم السعودي « 7 Dogs» بإيرادات بلغت 2.3 مليون ريال لكل منهما، مع أفضلية للفيلم السعودي من حيث الإقبال الجماهيري، بعدما باع 46.8 ألف تذكرة مقابل 45.3 ألف تذكرة للفيلم الأمريكي.

الأفلام العربية تعزز مكانتها

ويواصل « Dogs 7» تعزيز مكانته كأحد أبرز الأفلام العربية في السوق السعودية هذا العام، إذ بلغت إيراداته التراكمية 42.1 مليون ريال من خلال 782.3 ألف تذكرة خلال ستة أسابيع من العرض، ما يجعله من أنجح الإنتاجات المحلية والإقليمية في 2026.

وفي بقية المراكز، جاء الفيلم المصري «الكلام على إيه» سادسًا بإيرادات 1.4 مليون ريال، تلاه «Supergirl» بـ1.0 مليون ريال، ثم الفيلم السعودي «مسألة حياة أو موت» بإيرادات 835.9 ألف ريال، يليه «Hungry» بـ473 ألف ريال، بينما أكمل فيلم «The Furious» قائمة العشرة الأوائل بإيرادات 424.9 ألف ريال.

هيمنة الأفلام الأمريكية

وتشير بيانات الأسبوع إلى استمرار هيمنة الإنتاجات الأمريكية على صدارة الإيرادات، مع حضور قوي للأفلام العربية، خاصة المصرية والسعودية، التي حافظت على مواقع متقدمة في قائمة الأكثر تحقيقًا للإيرادات، بما يعكس اتساع قاعدة الطلب على المحتوى العربي داخل السوق السينمائية السعودية، رغم التراجع الأسبوعي في إجمالي الإيرادات.