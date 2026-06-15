تراجع إيرادات السينما في السعودية 14% خلال أسبوعين من يونيو

سجّلت إيرادات شباك التذاكر في السعودية تراجعًا بنسبة 14% خلال النصف الأول من يونيو الجاري، لتبلغ نحو 57 مليون ريال، مقارنة بنحو 66 مليونا في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق رصد لـ”الاقتصادية” استند إلى بيانات هيئة الأفلام.

انعكس هذا التراجع أيضًا على حجم الإقبال، إذ بلغ عدد التذاكر المباعة نحو 1.126 مليون تذكرة، مقابل 1.381 مليون تذكرة في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلًا انخفاضًا يقارب 19%.

وعلى أساس أسبوعي، انخفضت الإيرادات بنحو 13.5 مليون ريال، ما يعادل تراجعًا نسبته 38%، إذ هبطت من 35.3 مليون ريال في الأسبوع الأول من يونيو إلى 21.8 مليون ريال في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.

ساهم فيلم “7 Dogs” بشكل ملحوظ في الضغط على إجمالي الإيرادات، بعد انخفاض حصيلته من 14.2 مليون ريال في الأسبوع الأول إلى 6.4 مليون ريال في الأسبوع الثاني، بتراجع يقارب 55%.

ورغم هذا الانخفاض، حافظ الفيلم على صدارته لسوق السينما خلال الأسبوع، متفوقًا على أقرب منافسيه بفارق يقارب 2.2 مليون ريال، غير أن حصته من إجمالي الإيرادات تراجعت من نحو 40% إلى 29.4%.

حل فيلم “Obsession” (هوس) في المركز الثاني بإيرادات بلغت 4.2 مليون ريال، مستحوذًا على نحو 19.3% من الإجمالي، تلاه فيلم “الكلام على إيه” في المركز الثالث بإيرادات وصلت إلى 3.4 مليون ريال، بما يعادل 15.6%.

أظهرت البيانات أن الأفلام الثلاثة الأولى استحوذت مجتمعة على نحو 65% من إجمالي الإيرادات الأسبوعية.

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في باقي الترتيب، حقق الفيلم المصري “الكراش” نحو 1.6 مليون ريال في أسبوعه الأول، بحصة بلغت 7.3%، فيما سجّل فيلم “Disclosure Day” (الإفصاح) نحو 1.3 مليون ريال، بما يعادل 6% من السوق الأسبوعية. وهو فيلم خيال علمي وإثارة تدور أحداثه حول كشف أدلة على وجود حياة فضائية وما يترتب عليه من تداعيات سياسية واجتماعية، ويشارك في بطولته إميلي بلانت وجوش أوكونور وكولن فيرث وكولمان دومينغو.