بعد نجاحه في مصر .. "إذما" يصل إلى السعودية بعرض أول

احتضنت العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الثلاثاء، العرض الأول للفيلم المصري "إذما" في "فوكس سينما سنتشري كورنر"، بحضور أبطال العمل ونخبة من العالميين وصناع المحتوى والمهتمين بصناعة السينما، إلى جانب عدد من الشركاء والداعمين، وذلك قبل انطلاق عرضه الرسمي في دور السينما السعودية والخليجية والعربية اعتبارا من 18 يونيو الجاري.

يأتي الفيلم ضمن الأعمال السينمائية العربية المنتظرة لهذا الموسم، حيث يقدم قصة إنسانية مؤثرة تتناول الأحلام والشغف والقرارات التي تصنع مسارات الحياة، في قالب درامي يلامس مختلف شرائح الجمهور، ويحمل الفيلم توقيع الكاتب والمخرج محمد صادق في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية، ومن إنتاج The Producers Films للمنتج هاني أسامة، وتوزيع شركة قنوات في السعودية والخليج وعدد من الدول العربية، ويشارك في بطولته كل من أحمد داوود وسلمى أبو ضيف وحمزة دياب وجيسيكا حسام الدين وبسنت شوقي.

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شهدت الحملة الترويجية لفيلم "إذما" شهدت تفاعلا واسعا الفترة الماضية، لا سيما مع إطلاق الأغنية الرسمية "سر وجعنا" للفنانة رحمة محسن والفنان نوردو، والتي حققت أكثر من 10 ملايين مشاهدة واستماع عبر المنصات الرقمية، وتصدرت قوائم الأكثر تداولا في عدد من الدول العربية.

كما تزامن مع انطلاق عرض الفيلم في السعودية والخليج وعدد من الدول العربية طرح أغنية جديدة بعنوان "بكلم نفسي" بصوت الفنان بهاء سلطان، ضمن الحملة الترويجية المصاحبة للعمل. وُتعد الأغنية رابع الإصدارات الغنائية المرتبطة بالفيلم، وهي من كلمات محمود فاروق، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وميكس وماستر هاني محروس، ومن إنتاج The Producers.

جاءت الأغنية في قالب فيديو كليب يضم أبطال الفيلم، حيث يقدم لمحات من أحداث العمل وأجوائه، ويمنح الجمهور فرصة للتعرف بشكل أوسع على عالم "إذما" وشخصياته، في خطوة عززت من حالة التفاعل والترقب المصاحبة لعرض الفيلم في دور السينما العربية.

من جانبه، أكد الفنان أحمد داوود أن فكرة الفيلم جذبته منذ اللحظة الأولى، مشيرا إلى أن العمل حمل تجربة مختلفة تطلبت فترة طويلة من التحضير والتدريبات للوصول إلى أفضل صورة ممكنة على الشاشة.

وأضاف "تحمست للمشروع منذ عرض الفكرة علي للمرة الأولى، وعندما قرأت السيناريو شعرت بأنه يحمل تجربة إنسانية مختلفة وقادرة على الوصول إلى الجمهور. بذل فريق العمل جهدا كبيرا خلال مراحل التحضير والتصوير، لذلك أشعر بالفخر تجاه هذه التجربة، وأتطلع إلى مشاهدة تفاعل الجمهور في السعودية والخليج معها".

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بدوره، أوضح الكاتب والمخرج محمد صادق أن فيلم "إذما" يمثل أولى تجاربه الإخراجية بعد مسيرة طويلة في الكتابة والرواية، مؤكداً أن حلم الإخراج رافقه منذ سنواته الأولى.

وأضاف "اخترت (إذما) ليكون أول أعمالي الإخراجية ألنه يحمل رسالة قريبة مني شخصياً تتعلق بالحلم والشغف والسعي لتحقيق ما يؤمن به الإنسان. وقد عملت طوال السنوات الماضية على دراسة السينما وصناعة الأفلام استعدادا لهذه الخطوة، وأتمنى أن تصل مشاعر الرواية إلى الجمهور من خلال التجربة السينمائية".

الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة قنوات فراس قبالوي قال "يعكس إطالق فيلم (إذما) التزام قنوات بدعم وتوزيع الأعمال السينمائية السعودية والعربية النوعية، وتوسيع التعاون بين صناع السينما في المنطقة، ونعتز بالمشاركة في إيصال هذا العمل إلى الجمهور في المملكة والخليج والأسواق العربية، كما نتطلع إلى توسيع نطاق تعاوننا مع المنتجين وصناع الأفلام العرب خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تقديم المزيد من الأعمال المميزة للجمهور وتعزيز نمو صناعة السينما العربية."

أكد أن فيلم "إذما" يشكل محطة جديدة في مسيرة شركة قنوات، التي رسخت حضورها كإحدى الشركات الرائدة في توزيع الأفلام السعودية والعربية محليا وعالميا، والعرض الأول لفيلم "إذما" يقام بدعم ورعاية من إثراء للسيارات وفندق مداريم، في إطار دعمهما للفعاليات الثقافية والفنية التي تسهم في تعزيز المشهد السينمائي بالمملكة".