كأول سلسلة دور عرض في السعودية، أتاحت "موفي سينما" تقسيط قيمة تذكرة الفيلم عبر إحدى خدمات اشتر الآن وادفع لاحقا، ما أثار موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تحولت تذكرة السينما إلى موضوع نقاش اقتصادي واجتماعي، حول حدود استخدام خدمات التقسيط في الحياة اليومية.

رغم أن قيمة تذكرة السينما في السعودية تبدأ من عشرات الريالات، فإن الآراء تسلط الضوء على التحول الكبير الذي تشهده خدمات الدفع المرن بالتقسيط، بعد أن ارتبطت هذه الخدمة سابقا بشراء الأجهزة الإلكترونية أو الأثاث أو السفر، توسعت السنوات الأخيرة لتشمل مشتريات يومية منخفضة القيمة، مثل طلبات المطاعم، وتوصيل البقالة، وأخيرا تذكرة سينما.

شركات التقنية المالية تقرأ هذا التوسع باعتباره وسيلة لزيادة مرونة الدفع وليس تشجيع الاقتراض، إذ يستطيع العميل دمج عدة مشتريات صغيرة ضمن دفعة شهرية واحدة بدلاً من دفعها في أوقات مختلفة. في المقابل، يحذر مختصون في الثقافة الاستهلاكية من أن سهولة التقسيط قد تجعل المشتري أقل إحساسًا بحجم إنفاقه الفعلي عندما تتكرر العمليات الصغيرة على مدار الشهر.

لا يعد تقسيط الإنفاق الترفيهي أمرا غير مسبوق عالميا، إذ تشير بيانات شركة Afterpay الأسترالية "إحدى أكبر مزودي خدمة حلول الدفع المؤجل عالميا" بأن قيمة الإنفاق على السفر والتذاكر عبر منصتها قفزت 15 ضعفا خلال عام واحد، كما اعتمد 60% من الحضور هذه السنة في مهرجان "كوتشيلا" الموسيقي في أمريكا على خطط التقسيط عند شراء تذاكرهم، في مؤشر يعكس انتقال هذه الخدمات إلى قلب "اقتصاد التجارب".

يأتي ذلك بالتزامن مع توجه شركات التقنية الكبرى إلى هذا القطاع، إذ أفادت تقارير إعلامية بأن "Apple" تدرس تطوير خدمة تتيح تقسيط المشتريات داخل متاجرها باستخدام نظام "Apple Pay"، بما يعكس استمرار الرهان على حلول الدفع المرنة بوصفها أحد أسرع قطاعات التقنية المالية نموًا.

في المحصلة لم يعد الإعلان مجرد خبر عن خدمة جديدة، بل تحول إلى مرآة تعكس تغير سلوك الإنفاق لدى المستهلكين، فبين من رأى التقسيط امتدادا طبيعيا لتطور حلول الدفع المرن، ومن اعتبره دليلا على ارتفاع تكلفة التذاكر السينمائية، إعلان "موفي سينما" أعاد طرح نقاش أوسع حول مستقبل الإنفاق على الترفيه، وحدود دخول خدمات التقسيط إلى تفاصيل الحياة اليومية.