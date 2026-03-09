اختتام النسخة السابعة من ملتقى طويق للنحت في الرياض

اختتمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض فعاليات النسخة السابعة من ملتقى طويق للنحت لعام 2026، التي شهدت إنجاز 25 عملا نحتيا جديدا خلال مرحلة النحت الحي، في الفترة من 10 يناير إلى 5 فبراير.

الملتقى، الذي أُقيم خلال الفترة من 10 يناير حتى 8 مارس على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) في مدينة الرياض، شهد حضورا جماهيريا واسع وإقبالا لافتا من مختلف فئات المجتمع.

موقع الحدث تحوّل إلى مساحة فنية مفتوحة أتاحت للجمهور متابعة مراحل النحت الحي والتفاعل المباشر مع الفنانين، في تجربة تُبرز توجه البرنامج نحو ترسيخ الفن في الفضاء العام وتعزيز حضوره في الحياة اليومية.

شارك نخبة من الفنانين المحليين والدوليين، الذين اعتمدوا في تنفيذ أعمالهم على الحجر المحلي والمعادن المعاد تدويرها.

تضمن الملتقى برنامجًا مجتمعيًا متكاملًا شمل جلسات حوارية مختصة، وورش عمل تدريبية، ودورات متقدمة، إضافة إلى جولات إرشادية يومية.

أُتيح للجمهور الاطلاع على الأعمال ضمن المعرض المصاحب، حيث عُرضت المنحوتات في موقع واحد عقب انتهاء مرحلة النحت الحي، على أن تُركّب لاحقًا في عدد من المواقع العامة البارزة في مدينة الرياض، ضمن خطة مرحلية لدمج الفن المعاصر في النسيج الحضري للمدينة.

يأتي ملتقى طويق للنحت ضمن برنامج «الرياض آرت» أحد مشاريع الفن العام التي تطلقها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الإبداعي، وتنشيط المشهد الثقافي، وترسيخ مكانة الرياض كمدينة عالمية للفنون.