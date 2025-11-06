الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 7 نوفمبر 2025 | 16 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.94
(1.02%) 0.10
مجموعة تداول السعودية القابضة193.9
(0.41%) 0.80
الشركة التعاونية للتأمين133.5
(2.06%) 2.70
شركة الخدمات التجارية العربية115
(0.44%) 0.50
شركة دراية المالية5.48
(-0.36%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب35.56
(0.45%) 0.16
البنك العربي الوطني23.4
(-0.38%) -0.09
شركة موبي الصناعية11.9
(-1.82%) -0.22
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.64
(0.87%) 0.30
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.2
(2.02%) 0.48
بنك البلاد28.5
(-0.07%) -0.02
شركة أملاك العالمية للتمويل12.93
(0.23%) 0.03
شركة المنجم للأغذية54.6
(0.55%) 0.30
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.14
(1.25%) 0.15
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58
(-0.51%) -0.30
شركة سابك للمغذيات الزراعية120
(-0.08%) -0.10
شركة الحمادي القابضة32.16
(-1.05%) -0.34
شركة الوطنية للتأمين14.18
(0.21%) 0.03
أرامكو السعودية25.84
(0.94%) 0.24
شركة الأميانت العربية السعودية19.17
(0.42%) 0.08
البنك الأهلي السعودي39.24
(-0.41%) -0.16
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31.82
(-0.56%) -0.18
العقارات

دخلت الوساطة العقارية في السعودية مرحلة جديدة بإطلاق جمعية تعاونية رسمية تظل 86 ألف وسيط ومسوق عقاري في مختلف مدن ومناطق السعودية.

قال لـ "الاقتصادية" ماجد الحارثي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للوسطاء العقاريين، إن فكرة إنشاء الجمعية بزغت من وجود 86 ألف مسوق ووسيط حصلوا على الرخصة في مختلف مناطق السعودية وحاجتهم إلى تسهيل مهامهم وتدريبهم وتطوير قدراتهم وربطهم بالمطورين العقاريين.

جائزة سنوية للمطورين العقاريين

الحارثي أعلن خلال حفل تدشين الجمعية في الرياض البارحة بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد وعدد كبير من المطورين والوسطاء العقاريين إطلاق جائزة سنوية للمطورين بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، مشيرا إلى أن وجود الجمعية سيمهد لشراكات مع معاهد تدريبية وورش عمل.

x

المخالفات المرصودة شملت رفع القيمة الإيجارية في الرياض.

هيئة العقار السعودية ترصد مؤجرين مخالفين وتحيل 11 وسيطا إلى لجنة النظر في المخالفات

رصدت الهيئة العامة للعقار خلال الفترة الماضية عددًا من المخالفات...

Thu, 16 2025

2.6 مليار ريال مساهمة القطاع التعاوني في الناتج المحلي

من جهته أكد مدير إدارة الشراكات والتمكين للقطاع التعاوني في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الدحوم، أن القطاع التعاوني حقق نموا ملحوظا في الـ5 أعوام الماضية حيث بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 2.6 مليار ريال كما بلغت نسبة نمو أعداد التعاونيات من 2019 وحتى 2025 أكثر من 130%.

الدحوم أوضح الجمعيات التعاونية لم تعد كيانات خدمية حيث أصبحت اليوم أدوات تمكين واقتصاد مستدام تسهم في بناء الفرص ورفع جودة الحياة ، لذلك فهي تحمل على عاتقها مسؤولية تطوير الكفاءات والشفافية والموثوقية في السوق العقارية، مضيفا "نعمل على تمكين القطاع التعاوني وتسهيل إجراءات التسجيل وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة".

الخبير في الوساطة والتسويق والإعلام العقاري عبدالله الموسى، أوضح أن تأسيس الجمعية التعاونية للوسطاء والمسوقين العقاريين وتبني جائزة التميز من هيئة العقار يمثلان مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم الذي يعزز الثقة في السوق، ويؤسس لبيئة أكثر مهنية واستقرارا، فالوساطة العقارية اليوم لم تعد مجرد مهنة، بل أصبحت شريكا في بناء الاقتصاد الوطني.

التعريفات
السعوديةالعقاراتالوساطة العقارية
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية