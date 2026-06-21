تمكنت أكثر من 51 ألف أسرة سعودية من الحصول على المسكن الأول منذ بداية 2026 وحتى نهاية مايو، وفقا لما أعلنته وزارة البلديات والإسكان ضمن جهودها لتوفير الحلول السكنية والتمويلية المتنوعة للأسر المستحقة.

الوزارة أوضحت أن إجمالي الأسر المستفيدة من خدمات الدعم السكني في الفترة ذاتها بلغ 38.4 ألف أسرة، بما يعكس استمرار وتيرة التمكين السكني وتسريع إجراءات التملك عبر منظومة متكاملة من البرامج والحلول السكنية والتمويلية.

بينت أن إجمالي العقود المدعومة للمستفيدين منذ إطلاق برنامج سكني في 2017 وحتى نهاية مايو 2026 تجاوز المليون، في مؤشر يعكس الأثر التراكمي للبرنامج في تعزيز فرص التملك ورفع نسب تملك المساكن.

أشارت إلى أن الرياض استحوذت على الحصة الأعلى من إجمالي العقود المدعومة، تلتها مكة المكرمة ثم الشرقية، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من برامج الدعم السكني وتنامي الطلب على الحلول السكنية في مختلف مناطق المملكة.

أكدت أن مستهدفاتها لا تقتصر على تمكين الأسر من تملك المسكن فحسب، بل تمتد إلى تطوير مجتمعات سكنية متكاملة توفر جودة الحياة، وتسهم في بناء بيئات عمرانية حيوية ومستدامة تلبي احتياجات السكان وتواكب تطلعاتهم المستقبلية، انسجاما مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

"سكني" واصل تقديم باقة متنوعة من الحلول والخيارات السكنية، تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع البيع على الخارطة، بجانب البناء الذاتي، والأراضي السكنية، بما يوفر خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات الأسر السعودية ورغباتها المختلفة، ويمنح المستفيدين مرونة أكبر في اختيار المسكن.

الوزارة بينت أن المشاريع السكنية المنفذة بالشراكة مع المطورين العقاريين تسهم في تطوير مجتمعات متكاملة تجمع السكن والخدمات والمرافق العامة والمساحات المفتوحة، بما يعزز جودة الحياة ويرتقي بتجربة السكن، ويجسد التحول نحو مجتمعات حيوية توفر بيئة متكاملة للأسر السعودية.

أشارت إلى أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 66.24% بنهاية 2025، في تقدم مستمر نحو مستهدف برنامج الإسكان الرامي إلى الوصول بنسبة التملك إلى 70%.

جددت الوزارة تأكيد استمرارها في تعزيز المعروض السكني وإطلاق مزيد من المشاريع والخيارات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر السعودية، وتحقيق التوازن في السوق العقاري، ودعم بناء مجتمعات مزدهرة.