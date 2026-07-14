الأربعاء, 29 يوليو 2026|13 صَفَر 1448
الاقتصادية
العقارات

تجاوز عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء حاجز 370 ألف منشأة، تشكل 23% من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية ما يجعل القطاع الأكبر من حيث عدد المنشآت، وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية" مدير عام تطوير الأعمال في "منشآت" منذر الفراج.

أوضح أن القطاع العقاري والإنشائي سجل نموا متسارعا في عدد المنشآت بلغ 134% خلال 5 سنوات وبالتحديد منذ 2021، مدفوعا بتزايد الطلب واتساع الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق السعودية في ظل المرحلة الحالية من التنمية.

تكاليف البناء في السعودية ترتفع 2.6% خلال مايو بضغط قطاعين

ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية خلال مايو الماضي...

Mon, 22 2026

ووفقا لنشرة قطاع الأعمال في وزارة التجارة السعودية خلال الربع الثاني من 2026، بلغ إجمالي السجلات القائمة أكثر من 1.9 مليون سجل تجاري.

الفراج ذكر إن توسع المشاريع التنموية الكبرى في السعودية يعزز الطلب على خدمات المقاولات والأنشطة العقارية، ويفتح المجال أمام مزيد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في تنفيذ هذه المشاريع".

العقار السعودي يجذب منصة تدير أصولا عالمية بـ6.1 تريليون دولار

"تحالف" لـ "الاقتصادية": السعودية أثبتت قدرتها على استقطاب تدفقات...

Mon, 29 2026

أشار مدير عام تطوير الأعمال في "منشآت"، إلى أن القطاع العقاري والتشييد والبناء يستحوذ على نحو 32% من إجمالي التمويل الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن حجم التمويل الموجه إلى منشآت القطاع سجل نموا سنويا متوسطه 23% خلال السنوات الثلاث الماضية، في ظل استمرار التوسع في المشاريع العقارية والإنشائية في السعودية.

ارتفاع التوظيف 52% بدعم المشاريع الكبرى

على صعيد سوق العمل، أوضح الفراج أن عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع العقاري وقطاع المقاولات ارتفع بأكثر من 52% خلال الفترة الماضية، في مؤشر واضح على توسع النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الكفاءات العاملة في القطاع.

منشآت: دعم 260 شركة ناشئة باستثمارات 15 مليون ريال هذا العام

دعمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تأسيس 260 شركة...

Mon, 20 2026

أكد أن هذا النمو يتماشى مع المشاريع الكبرى التي تنفذها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تشمل مشروعات البنية التحتية والإسكان والمدن الجديدة.

وقال "استمرار إطلاق المشاريع المستقبلية، بما فيها المشروعات المرتبطة باستضافة الفعاليات العالمية، سيدعم الطلب على خدمات المقاولات والأنشطة العقارية، ويعز فرص نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السنوات المقبلة".

شدد على التزام "منشآت" بدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع من خلال برامج التمويل والاستشارات وربطهم بفرص المشاريع الكبرى، بما يسهم في رفع نسبة مساهمة المنشآت في الناتج المحلي وتحقيق مستهدفات التوطين.

التعريفات
السعوديةالعقاراتالبناءالتشييدالمقاولاتمنشآتالمنشآت الصغيرة والمتوسطة
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية