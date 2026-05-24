100 مزاد في السعودية خلال يونيو لبيع 1131 أصلا عقاريا

يشرف مركز الإسناد والتصفية ( إنفاذ )، على إقامة 101 مزاد عقاري خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو المقبل، لبيع 1131 أصلا عقاريا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، في مختلف المناطق السعودية.

الرياض تصدرت بـ 31 مزادا شملت 326 أصلا، تلتها مكة المكرمة بـ 25 مزادا لبيع 297 أصلا، فيما شهدت الشرقية إقامة 12 مزادا تضمنت 139 أصلا، والقصيم بـ 6 مزادات لبيع 108 أصول.

عسير تشهد إقامة 6 مزادات لبيع 69 أصلا، و 6 مزادات في جازان تتضمن 53 أصلا، فيما شهدت المدينة المنورة إقامة مزادين لبيع 39 أصلا، وتبوك 4 مزادات لـ 32 أصلا، إضافة إلى مزادين في الجوف لبيع 20 أصلا، ومزادين في حائل لبيع 14 أصلا.

في نجران، أشرف المركز على مزاد واحد لبيع 16 أصلا، إضافة إلى 3 مزادات في منطقة الباحة تضمنت 12 أصلا، ومزاد واحد في الشمالية لبيع 6 أصول.