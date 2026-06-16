«هيئة العقار» تقترب من إغلاق التسجيل لـ459 ألف قطعة عقارية في 3 مناطق

أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ459,515 قطعة عقارية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدة أن آخر موعد للتسجيل سيكون بنهاية يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الهيئة أن انتهاء المهلة يشمل عدداً من الأحياء والمخططات العقارية في محافظات القصب وثادق ومرات وحريملاء بمنطقة الرياض، إضافة إلى نطاقات واسعة في محافظتي جدة ومكة المكرمة ومحافظات الجموم وبحرة بمنطقة مكة المكرمة، فضلاً عن عدد من الأحياء والقطع العقارية في المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والعلا.

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ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء المشمولة إلى سرعة استكمال إجراءات التسجيل عبر منصة السجل العقاري قبل انتهاء المهلة المحددة، للاستفادة من الخدمات المرتبطة بتنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأكدت أن السجل العقاري سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، متضمناً الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات المالك والأوصاف والحقوق والالتزامات المرتبطة به، بما يعزز موثوقية الملكية العقارية ويرفع مستوى الشفافية في القطاع.

وشددت الهيئة على أن عدم تسجيل العقارات خلال الفترة المحددة يعرض ملاكها للغرامات المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار، والتي تنظر فيها لجنة مختصة بالمخالفات، مشيرة إلى أن استقبال طلبات التسجيل سيستمر في المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء المهلة النظامية، مع تطبيق الإجراءات النظامية ذات الصلة.

ويأتي التسجيل العيني للعقار ضمن جهود تطوير البنية العقارية في المملكة، حيث تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار «السجل العقاري» تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تدعم كفاءة السوق العقارية وتعزز الثقة في بياناتها وخدماتها.