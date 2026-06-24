تتحول سوق المزادات العقارية في السعودية نحو المزايدات الإلكترونية، في ظل تغيرات السوق وتراجع وتيرة النشاط مقارنة بالفترات السابقة، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" مدير القطاع التجاري والمزادات في شركة بصمة العقارية، عبد الرحمن الفايز.

وقال إن الشركة مثل غيرها من الشركات العقارية تواصل إقامة المزادات، إلا أن نسبة المبيعات تراجعت مقارنة بالفترة السابقة نتيجة تغيرات السوق، معتبرا أساس نجاح المزادات يعتمد على مواءمة الأسعار مع المستويات الحالية في السوق.

وأشار إلى أن هذا التحول أسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتوسيع قاعدة المشاركين، إذ بات بإمكان المشترين الدخول إلى المزادات من مختلف مناطق المملكة، بل ومن خارجها.

قطاع المزادات وفقا للفايز شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بفضل الجهات المنظمة، وفي مقدمتها مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، الذي لعب دوراً مهماً في تنظيم أعمال المزادات ورفع كفاءتها وزيادة الشفافية في الإجراءات.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 1.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي وذلك بعد تسجيله تراجعا لربعين، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الاثنين.

البيانات عزت الارتفاع إلى نمو أسعار القطاع السكني بنسبة 2.6%، مدفوعة بزيادة أسعار الأراضي السكنية 6.3%، فيما ارتفعت أسعار الشقق 1.1% ، في المقابل حد تراجع أسعار الفلل بنسبة 9.7% من هذا الارتفاع.

وقال الفايز إن الشركة تستعد حاليا لتنظيم مزادين جديدين، الأول في الرياض والثاني في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة.

وفيما يتعلق بحجم المزادات التي نفذتها بصمة العقارية، قال الفايز إنها تتفاوت بشكل كبير، لافتا إلى أن أكبرها كان بيع أرضين خام في حي قرطبة بالرياض بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.6 مليار ريال قبل نحو عام.

وبلغت مساحة الأرض الأولى 130 ألف متر مربع، بسعر 4550 ريالا للمتر المربع، فيما بلغت مساحة الأرض الثانية 230 ألف متر مربع، بسعر 4100 ريالات للمتر المربع.

وأضاف أن أصغر المزادات تمثل في بيع حصة مشاعة تعادل نحو 10% من شقة في حي الصحافة بالرياض، بقيمة تقل عن 100 ألف ريال.

وكان مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) قد أشرف على إقامة 101 مزاد عقاري خلال يونيو الماضي، لبيع 1131 أصلا عقاريا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، في مختلف المناطق السعودية.

الرياض تصدرت بـ 31 مزادا شملت 326 أصلا، تلتها مكة المكرمة بـ 25 مزادا لبيع 297 أصلا، فيما شهدت الشرقية إقامة 12 مزادا تضمنت 139 أصلا، والقصيم بـ 6 مزادات لبيع 108 أصول.

عسير تشهد إقامة 6 مزادات لبيع 69 أصلا، و 6 مزادات في جازان تتضمن 53 أصلا، فيما شهدت المدينة المنورة إقامة مزادين لبيع 39 أصلا، وتبوك 4 مزادات لـ 32 أصلا، إضافة إلى مزادين في الجوف لبيع 20 أصلا، ومزادين في حائل لبيع 14 أصلا.

في نجران، أشرف المركز على مزاد واحد لبيع 16 أصلا، إضافة إلى 3 مزادات في منطقة الباحة تضمنت 12 أصلا، ومزاد واحد في الشمالية لبيع 6 أصول.