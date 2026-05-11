اليوم إعلان اعتماد اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية على العقارات الشاغرة في السعودية

ينتظر أن يعلن اليوم الثلاثاء اعتماد اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية على العقارات الشاغرة في السعودية بحسب مصادر "الاقتصادية"، على أن يتم تحديد بدء التحصيل في وقت يحدد لاحقاً بما يتيح فرض رسوم سنوية لا تتجاوز (5%) من قيمة المبنى عند انطباق معايير الشغور، فيما ينتظر توضيح ما إذا كانت مدة الشغور المحتسبة (6 أشهر) متصلة أو متفرقة، وذلك وفق الضوابط والمعايير وآليات التطبيق المعتمدة

وطرحت وزارة البلديات والإسكان السعودية مسودة اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة عبر منصة "استطلاع"، ودعت إلى إبداء الآراء بشأنها قبل إقرارها بصيغتها النهائية.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ورفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية، من خلال تحفيز مُلّاك العقارات على تشغيلها أو الاستفادة منها؛ بما يدعم زيادة المعروض العقاري، ويسهم في استقرار السوق.

وتتضمن المسودة تنظيم آليات تطبيق رسوم سنوية على العقارات الشاغرة ضمن مدن ونطاقات جغرافية محددة يتم الإعلان عنها لاحقًا، وفق معايير فنية.

وتحدد مسودة اللائحة حالات خضوع العقار للرسوم ، ومن أبرزها بقاء المبنى دون إشغال لفترة زمنية محددة خلال السنة المرجعية، مع اشتراط أن يكون قابلًا للاستخدام أو مؤهلًا للإشغال.

بحسب المسوّدة، فإنه في حال تعدد ملاك العقار الخاضع للرسم، يلتزم كل مالك بسداد جزء من الرسم بما يتناسب مع حصته من ملكية العقار.

تشمل المسودة كذلك ضوابط الإفصاح عن حالة العقارات، وإجراءات التحقق من الإشغال، وآلية إصدار فواتير الرسوم وطرق سدادها، إضافة إلى تحديد الحالات التي يُوقف فيها تطبيق الرسم.