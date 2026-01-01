الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

العقارات

رافال العقارية تتجه لإطلاق فندقين بقيمة تطوير 8 مليارات ريال

صالح آل طلحاب
الأربعاء 18 فبراير 2026 16:48 |2 دقائق قراءة
رافال العقارية تتجه لإطلاق فندقين بقيمة تطوير 8 مليارات ريال

تتجه شركة رافال العقارية السعودية هذا العام لتوسيع محفظتها السكنية بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان، إلى جانب إطلاق فندقين بالشراكة مع ROVE وإنتركونتيننتال جروب في وقت واحد، لتحقيق قيمة تطوير إجمالية تتجاوز 8 مليارات ريال، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للشركة، إلياس أبو سمرا.

وبحسب الرئيس التنفيذي، تعتزم شركة رافال العقارية إطلاق أول مركز متعدد الخدمات للنقل والخدمات اللوجستية داخل المركز الحضري لمدينة الرياض.

جاء ذلك على هامش الإعلان عن استحواذ تحالف بقيادة رافال على مجمع باڤيليونز المكتبي في الرياض بقيمة 360 مليون ريال، في إطار صفقة استراتيجية مع شركة الاستثمار كابيتال

ويقع مجمّع مكاتب باڤيليونز على امتداد محور طريق الملك خالد الحيوي في مدينة الرياض، ويتميّز بتصميمه المعماري العصري، ويوفّر مساحات مكتبية من الفئة الأولى بإجمالي مساحة تأجيرية تبلغ 40 ألف متر مربع مع إشغال كامل.

ويتمتع العقار بموقع قريب من أبرز الوجهات التجارية والترفيهية والثقافية، بما في ذلك المربع الجديد، وبوليفارد رياض سيتي، و الدرعية، والمسار الرياضي، مما يعزّز سهولة الوصول إليه وقيمته الاستثمارية على المدى الطويل.

وقال مدير شركة جرير العمرانية للتطوير العقاري عبدالسلام العقيل، إن “هذه الصفقة تعكس متانة السيولة المالية للمجموعة والثقة المشتركة لشركاء التحالف في قطاع العقارات التجارية المتميزة في العاصمة.”

وقال أبو سمرا: نجحنا في اقتناص الفرصة لإعادة امتلاك أصل مميز يتمتع بأسس قوية، بما يتماشى مع استراتيجيتنا المشتركة للتوسع في أكثر المناطق التجارية مرونة في المملكة، والاستفادة من الطلب المتزايد على المكاتب الفاخرة.

بدوره، قال سلطان المدبل، الرئيس التنفيذي لشركة لفانا القابضة، إن هذه الصفقة تعكس التزام لفانا القابضة بالاستثمار في الأصول عالية الجودة التي تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا الاستثمارية لتعزيز أداء الأصل ودعم نموه المستقبلي.

من جانبه، أوضح خالد الريّس، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال ، أن الشركة احتفظت بمجمع باڤيليونز ضمن محفظتها لأكثر من ست سنوات، وتم توقيت التخارج بشكل استراتيجي لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين.

