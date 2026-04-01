بيع 3 أراضٍ خام في النرجس بـ 1.4 مليار ريال .. الأسعار تراجعت 63% خلال 15 شهرا

نفذت اليوم الأربعاء صفقة بيع 3 أراضٍ خام في حي النرجس بالعاصمة السعودية الرياض على طريق الأمير فيصل بن بندر وجبل السودة مساحاتها قرابة 1.3 مليون متر مربع بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار ريال، وذلك في مزاد تلال النرجس الإلكتروني الذي نظمته شركة هوية للمزادات.

أسعار المتر تصل إلى 1098 ريالا

وبلغ سعر المتر في الأرض الأولى التي مساحتها 892,044.37 متر مربع 1098 ريالا بقيمة 980 مليون ريال، فيما بلغ سعر المتر في الأرض الثانية التي مساحتها 343,929.29 متر مربع 1157 ريالا بقيمة بلغت 398 مليون ريال، أما الأرض الثالثة التي مساحتها 69,026.34 متر مربع فتم بيع المتر فيها بقيمة 1159 ريالا وبقيمة 80 مليون ريال.

تراجع الأراضي الخام في حي النرجس 63%

وتراجعت أسعار أراضي خام النرجس قرابة 63% خلال فترة لا تتجاوز 15 شهراً، حيث كانت قد نفذت صفقة بيع أرض خام شمال النرجس تبلغ مساحتها 274 ألف متر مربع في 30 يناير 2025، وكان سعر المتر حينها 3200 ريالا، وبيعت الأرض بقيمة 879 مليون ريال، حيث استحوذ عليها تحالف شركة تارقيت العقارية والجزيرة كابيتال.

السعدون العقارية: الأسعار مناسبة للمطورين

وقال لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي لشركة السعدون العقارية موسى السعدون إن تلك الأسعار التي قد نفذت بها العقارات اليوم تعد أسعار معقولة ومناسبة ما سيكون له الأثر الإيجابي من تحفيز المطورين وتعزيز المعروض العقاري الذي سيعود بالنفع على الجميع.

مشيرا إلى أن قرارات الحكومة السعودية المتمثلة في التوازن العقاري، قد آتت أكلها وهذه إحدى ثمارها الإيجابية.