شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.49
(2.37%) 0.15
مجموعة تداول السعودية القابضة138.7
(-0.79%) -1.10
الشركة التعاونية للتأمين127
(-0.78%) -1.00
شركة الخدمات التجارية العربية121.4
(-0.33%) -0.40
شركة دراية المالية5.18
(-0.19%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-0.11%) -0.04
البنك العربي الوطني21.6
(0.28%) 0.06
شركة موبي الصناعية10.95
(-3.10%) -0.35
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.8
(1.58%) 0.54
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.79
(0.68%) 0.12
بنك البلاد26.82
(-1.03%) -0.28
شركة أملاك العالمية للتمويل10.02
(0.80%) 0.08
شركة المنجم للأغذية52.5
(0.77%) 0.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.4
(2.15%) 0.24
الشركة السعودية للصناعات الأساسية59.55
(-1.24%) -0.75
شركة سابك للمغذيات الزراعية148.6
(2.48%) 3.60
شركة الحمادي القابضة26.6
(-0.37%) -0.10
شركة الوطنية للتأمين12.63
(2.68%) 0.33
أرامكو السعودية27.56
(0.58%) 0.16
شركة الأميانت العربية السعودية13.88
(2.36%) 0.32
البنك الأهلي السعودي42.34
(1.24%) 0.52
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.44
(-3.48%) -1.24
العقارات

بيع 3 أراضٍ خام في النرجس بـ 1.4 مليار ريال .. الأسعار تراجعت 63% خلال 15 شهرا

صالح آل طلحاب
الأربعاء 1 أبريل 2026 21:34 |1 دقائق قراءة
نفذت اليوم الأربعاء صفقة بيع 3 أراضٍ خام في حي النرجس بالعاصمة السعودية الرياض على طريق الأمير فيصل بن بندر وجبل السودة مساحاتها قرابة 1.3 مليون متر مربع بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار ريال، وذلك في مزاد تلال النرجس الإلكتروني الذي نظمته شركة هوية للمزادات.

أسعار المتر تصل إلى 1098 ريالا

وبلغ سعر المتر في الأرض الأولى التي مساحتها 892,044.37 متر مربع 1098 ريالا بقيمة 980 مليون ريال، فيما بلغ سعر المتر في الأرض الثانية التي مساحتها 343,929.29 متر مربع 1157 ريالا بقيمة بلغت 398 مليون ريال، أما الأرض الثالثة التي مساحتها 69,026.34 متر مربع فتم بيع المتر فيها بقيمة 1159 ريالا وبقيمة 80 مليون ريال.

تراجع الأراضي الخام في حي النرجس 63%

وتراجعت أسعار أراضي خام النرجس قرابة 63% خلال فترة لا تتجاوز 15 شهراً، حيث كانت قد نفذت صفقة بيع أرض خام شمال النرجس تبلغ مساحتها 274 ألف متر مربع في 30 يناير 2025، وكان سعر المتر حينها 3200 ريالا، وبيعت الأرض بقيمة 879 مليون ريال، حيث استحوذ عليها تحالف شركة تارقيت العقارية والجزيرة كابيتال.

السعدون العقارية: الأسعار مناسبة للمطورين

وقال لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي لشركة السعدون العقارية موسى السعدون إن تلك الأسعار التي قد نفذت بها العقارات اليوم تعد أسعار معقولة ومناسبة ما سيكون له الأثر الإيجابي من تحفيز المطورين وتعزيز المعروض العقاري الذي سيعود بالنفع على الجميع.

مشيرا إلى أن قرارات الحكومة السعودية المتمثلة في التوازن العقاري، قد آتت أكلها وهذه  إحدى ثمارها الإيجابية.

