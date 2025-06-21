بدء تسجيل أكثر من 140 ألف قطعة عقارية في 6 مناطق سعودية

بدأ السجل العقاري اليوم، استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 140.580 قطعة عقارية في الرياض, ومكة المكرمة، والشرقية، والقصيم، وتبوك، والمدينة المنورة.

التسجيل يشمل الأحياء التالية في الرياض بمحافظة شقراء: النخيل، الريان، القرية، الرحاب، النهضة، غسلة، البساتين، قرطبة، الوقف، الشفاء، الياسمين، الخزامى، الصفراء، الملقا، الفلاح، الصناعية، الجامعة، الرحبة، النرجس، كما سيبدأ التسجيل للأحياء التالية في محافظة ضرماء: مناطق مفتوحة تابعة لبلدية نمار.

يشمل التسجيل المخططات التالية في محافظة أشيقر: مخطط 247، مخطط 126، مخطط 980، مخطط 456، مخطط 250-أ، مخطط 725، مخطط 333، مخطط 822، مخطط 956، مخطط 571، مخطط رقم 603, مخطط رقم 928، فيما يبدأ التسجيل بالأحياء التالية بمحافظة الحيانية وبرك: مصدة، فرية الرجبة، كما سيبدأ التسجيل في عدد من القطع العقارية في محافظات: الحصاة، حريملاء، الرين، المزاحمية.

في مكة المكرمة، يبدأ التسجيل في الأحياء التالية بمدينة مكة المكرمة: الحديبية، البساتين، أم الجود، وادي جليل، الخضراء، العدل، جبل النور، قرطبة، التنعيم، الروضة، البحيرات، السلامة، النوارية، العمرة، الخنساء, ريع أذاخر، الراشدية، العوالي، الشبيكة الجديد، فيما سيبدأ التسجيل بالأحياء التالية في المنطقة الشرقية، بمحافظة حفر الباطن : اليرموك، غرناطة، وبمحافظة الخفجي: الخليج العربي الشرقي، الخليج العربي الغربي، غرناطة.

كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في القصيم، بمحافظة الرس: غرناطة، الريان، النرجس، فيما يشمل التسجيل أحياء بمحافظة الدليمية: الإسكان، النزهة، الروابي، المجد، النخيل، المنار، الشفاء، الصناعية، كما سيبدأ التسجيل في عدد من القطع العقارية في محافظة رياض الخبراء.

يشمل التسجيل الأحياء التالية في تبوك بمحافظة أملج: النصبة، المقرح، الساحل، السمح، الربيع، التحلية، الحوراء، المرجان، البلد، الدقم، القرص، الشفاء، الفاجية، البطحاء، المريحيل، كما يبدأ التسجيل بالأحياء التالية في محافظة حقل: الوصل، جنوب الحميضة، أم عنم، الريان، الخزامى، الحميضة، البلد، النهضة، الظهرة، ويبدأ التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة ضباء: وادي الهاشة، الصمدة، عيانه 2، المقيطع، الغال، شركة الكهرباءج 3، شمال أرامكو، ضحكان 1، البلد، ضحكان 2، غرناطة، تحلية المياه، أرامكو، المروج، السجدة، الصفر، الإرسال الإذاعي، عيانه 1.

في المدينة المنورة، يبدأ التسجيل في الأحياء التالية بمدينة المدينة المنورة : الغابة، الراية، الشريبات، الحديقة، الرانوناء، الجابرة، جبل عير، الورد، جزء أبو ريقاء، الحمراء، أبو كبير، خاخ، معصم، العهن, وادي مهزور، ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق هذه الأحياء تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم الخميس 10 سبتمبر 2026.

السجل العقاري دعا ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة أو تطبيق " السجل العقاري "، والتواصل مع مركز خدمة العملاء (199002) للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، ويجب على الملاك تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

أكد أنه يواصل أعماله بتسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، ضمن جهوده بزيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، ليكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

سيصدر السجل العقاري "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

يتم تحديد المناطق العقارية وفقا لمعايير عدة، وانطلاقا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.