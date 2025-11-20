تتطلع شركة باركس العقارية البريطانية إلى فتح مقر لها في السعودية، في ظل التطور العقاري الذي تشهده السوق السعودية، إضافة إلى الفعاليات التي ستقام في السنوات المقبلة كإكسبو وكأس العالم، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مالك الفايز الرئيس التنفيذي للشركة.

الفايز قال "إن مبيعات شركته، التي يقع مقرها في لندن، للمستثمرين السعوديين خلال العام الماضي تجاوزت نصف مليار ريال"، مبينا أنهم يحرصون على شراء المباني السكنية التي تضم وحدات سكنية لأنها أفضل في العائد المادي ولا تكلف مصاريف أخرى.

لماذا حضر رئيس شركة باركس العقارية للرياض؟

حضر الفايز للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في معرض سيتي سكيب العالمي 2025 بنسخته الثالثة لتسويق عقارات متنوعة في عاصمة الضباب لندن، ومشاهدة التطور العمراني والتصاميم المتفاوتة والحضور الكبير للمعرض من شتى أنحاء العالم.

وأوضح أن الاستثمار في لندن جيد في الوقت الحالي في ظل النمو الملحوظ في ارتفاع التأجير السكني خاصة من الخليجيين، لافتا إلى أن السعوديين أصحاب رؤية جمالية في التصاميم الهندسية، كاشفا إقبالهم على شراء وحدات سكنية في لندن، خاصة في الأماكن الحيوية.

الفايز أبدى إعجابه بما شاهده خاصة التصاميم السلمانية والحجازية، مشيرا إلى رغبته في دخول السوق العقارية السعودية.