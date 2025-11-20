الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 25 نوفمبر 2025 | 4 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.21
(-1.50%) -0.14
مجموعة تداول السعودية القابضة175.5
(-4.10%) -7.50
الشركة التعاونية للتأمين122.2
(-0.16%) -0.20
شركة الخدمات التجارية العربية117.2
(-1.84%) -2.20
شركة دراية المالية5.52
(-0.54%) -0.03
شركة اليمامة للحديد والصلب35.02
(-0.51%) -0.18
البنك العربي الوطني22.05
(-2.00%) -0.45
شركة موبي الصناعية11.19
(-3.53%) -0.41
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة31.2
(-2.44%) -0.78
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.54
(-0.27%) -0.06
بنك البلاد26.26
(-1.13%) -0.30
شركة أملاك العالمية للتمويل11.91
(-0.50%) -0.06
شركة المنجم للأغذية54.15
(-0.64%) -0.35
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.94
(0.59%) 0.07
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.5
(-0.45%) -0.25
شركة سابك للمغذيات الزراعية117.2
(0.17%) 0.20
شركة الحمادي القابضة29.28
(-2.14%) -0.64
شركة الوطنية للتأمين13.55
(-1.88%) -0.26
أرامكو السعودية24.8
(-1.74%) -0.44
شركة الأميانت العربية السعودية18.24
(-0.98%) -0.18
البنك الأهلي السعودي37.22
(0.05%) 0.02
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.66
(-1.79%) -0.56
العقارات

تتطلع شركة باركس العقارية البريطانية إلى فتح مقر لها في السعودية، في ظل التطور العقاري الذي تشهده السوق السعودية، إضافة إلى الفعاليات التي ستقام في السنوات المقبلة كإكسبو وكأس العالم، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مالك الفايز الرئيس التنفيذي للشركة.

الفايز قال "إن مبيعات شركته، التي يقع مقرها في لندن، للمستثمرين السعوديين خلال العام الماضي تجاوزت نصف مليار ريال"، مبينا أنهم يحرصون على شراء المباني السكنية التي تضم وحدات سكنية لأنها أفضل في العائد المادي ولا تكلف مصاريف أخرى.

لماذا حضر رئيس شركة باركس العقارية للرياض؟

حضر الفايز للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في معرض سيتي سكيب العالمي 2025 بنسخته الثالثة لتسويق عقارات متنوعة في عاصمة الضباب لندن، ومشاهدة التطور العمراني والتصاميم المتفاوتة والحضور الكبير للمعرض من شتى أنحاء العالم.

وأوضح أن الاستثمار في لندن جيد في الوقت الحالي في ظل النمو الملحوظ في ارتفاع التأجير السكني خاصة من الخليجيين، لافتا إلى أن السعوديين أصحاب رؤية جمالية في التصاميم الهندسية، كاشفا إقبالهم على شراء وحدات سكنية في لندن، خاصة في الأماكن الحيوية.

الفايز أبدى إعجابه بما شاهده خاصة التصاميم السلمانية والحجازية، مشيرا إلى رغبته في دخول السوق العقارية السعودية.

التعريفات
لندنالسعوديةالعقاراتتشييد المنازل
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية