"الرياض للتعمير" تبيع وحداتها الاستثمارية في "العربي العقاري" بـ 184.48 مليون ريال





أعلنت شركة الرياض للتعمير السعودية عن إتمام اتفاقية لبيع كامل وحداتها الاستثمارية في صندوق "العربي الرياض للتعمير العقاري" إلى شركة سمو القابضة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 184.48 مليون ريال، وفق عقد تم توقيعه اليوم، بحسب بيان للشركة على "تداول".

تأتي هذه الصفقة امتدادًا لمسار بدأ في أكتوبر 2024، حين تم تعيين "الرياض للتعمير" مطورًا لصندوق استثماري عقاري تتجاوز قيمته 2.1 مليار ريال، بإدارة شركة العربي المالية، مع مساهمة استثمارية للشركة بنحو 10% من حجم الصندوق. إلا أن الشركة أعلنت في فبراير 2026 إنهاء اتفاقية إدارة التطوير بالتراضي مع "العربي المالية"، مع احتفاظها آنذاك بصفة مستثمر في الصندوق.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستقوم "سمو القابضة" بسداد قيمة الصفقة على ثلاث دفعات مجدولة خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا من تاريخ التوقيع، مع تقديم سند لأمر يغطي كامل قيمة المستحقات لصالح "الرياض للتعمير". وأكدت الشركة أن الصفقة لا تتضمن أي شروط تفضيلية، وتظل خاضعة لموافقة الجمعية العامة.

من الناحية المالية، أوضحت "الرياض للتعمير" أن هذه العملية لن يترتب عليها أي أثر على قائمة الدخل لعام 2026، نظرًا لاعترافها بكامل الأرباح المرتبطة بالاستثمار خلال عام 2025، استنادًا إلى آخر تقييم معتمد للوحدات. وبلغت قيمة الاستثمار الأساسية نحو 182.48 مليون ريال في يناير 2025، فيما وصل التقييم النهائي إلى 184.48 مليون ريال بنهاية ديسمبر من العام ذاته، وهو نفس سعر البيع المتفق عليه.

وتشير هذه الخطوة إلى توجه "الرياض للتعمير" نحو إعادة تدوير أصولها الاستثمارية وتعزيز السيولة، في ظل متغيرات السوق العقاري، مع التركيز على فرص استثمارية بديلة قد توفر عوائد أعلى أو مرونة أكبر في المرحلة المقبلة.