أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، أنه وبناء على موافقة مجلس الوزراء، تم اعتماد مشروعها "وجهة مسار" ضمن النطاقات الجغرافية الجائز لغير السعوديين التملك فيها داخل مدينة مكة المكرمة، وفقا لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية وقواعد التملك ذات الصلة.

الشركة أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الأربعاء، أن هذا التطور يتوقع أن يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين المؤهلين للاستفادة من الفرص الاستثمارية ضمن مشروع وجهة مسار، مع التأكيد بأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي، مبينة أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الشأن عند حدوثها.

وشهد سوق الأسهم السعودية اليوم ارتفاعا عند افتتاح جلسة تداوله بدعم من الشركات العقارية التي تأثرت أسهمها بالقرار، حيث كان "مسار" الأعلى ارتفاعا بعد بلوغه النسبة القصوى، فيما تراوحت باقي الشركات بين 7.5% لسهم جبل عمر الأعلى و 1% لسهم الرمز العقارية الأقل.

وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وافق أمس الثلاثاء على النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها، ما يمثل خطوة تنظيمية تسهم في تطوير السوق العقاري، وتعزيز موثوقيته، وترسيخ التوازن العقاري، بما يواكب المستهدفات الاقتصادية، وفق ما ذكره وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل تعليقا على القرار.