إطلاق 4 فنادق عالمية في مكة باستثمار ملياري ريال

أطلقت شركة سليمان الراجحي القابضة، مشروع "تلال تاورز" الوقفي الذي يضم 4 فنادق عالمية تحتوي على أكثر من 2500 غرفة فندقية وسكنية في مكة المكرمة، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" رئيس مجلس إدارة الشركة إحسان بافقيه.

بين أن حجم الاستثمار في المشروع يصل إلى ملياري ريال، وتبلغ مساحة مسطح البناء فيه 330 ألف متر مربع مع مساحات بيعية وتأجيرية تناهز 135 ألف متر مربع، علاوة على وجود إستراتيجية جديدة للتوسع في مشروع وقف سليمان الراجحي في مكة المكرمة، حيث أعيد تأهيل الراجحي سنتر، لتأخذ المنطقة طابعا مركزيا موازيا.

يضم المشروع مناطق وشقق سكنية للبيع تقع في جوار جامع عائشة الراجحي، الذي يعد ثاني أكبر جامع في مكة المكرمة بعد المسجد الحرام، حيث بدأت فعليا أعمال إعادة التأهيل والانتهاء من الأجزاء المركزية المجاورة، معتبرا أن الحملة البيعية شهدت إقبالا يُبرز حجم الطلب المرتفع على الوحدات السكنية في هذه المنطقة.

وفقا لرئيس الراجحي القابضة، تسهم هذه المشاريع في رفع الميزة التنافسية لمدينة مكة المكرمة كوجهة جاذبة للاستثمار والسكن، ومن هذا المنطلق، نجح المشروع في بناء مجتمع حيوي خارج نطاق المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام، يوفر كافة الخدمات والمرافق الضرورية، ويتميز بموقعه على شوارع رئيسية تسهل الوصول إليه من مختلف الاتجاهات.

يعتبر مشروع "تلال" الأكبر ضمن محفظة الراجحي العقارية في مكة المكرمة، حيث يمثل وحده 30% من إجمالي استثمارات الشركة في المدينة، التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 6 مليارات ريال موزعة على مشاريع متنوعة، بعضها مجاور للحرم الشريف وبعضها في مناطق حيوية أخرى. ومن المقرر أن تشهد المرحلة القادمة تطوير فنادق جديدة، ومخططات سكنية، ومناطق متعددة الاستخدامات لتعزيز البنية التحتية والسياحية في العاصمة المقدسة.

جاء ذلك خلال توقيع عقد مشروع إعادة تأهيل "الراجحي سنتر" التي تضمنت زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة صالح الرشيد لمشاريع شركة الراجحي في مكة المكرمة بحضور عدد من المسؤولين.

من جهته قدر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سليمان الراجحي العقارية معاذ المخضوب، الإيرادات السنوية المتوقعة من الفنادق الأربعة في المشروع بنحو 210 مليون ريال سنويا، مع استيعاب المنطقة لـ 950 ألف حاج ومعتمر سنويا.

أشار إلى أنه تم توقيع عقد لمشروع إعادة تأهيل "الراجحي سنتر" بـ 250 مليون ريال في مكة المكرمة، وأن هناك مشروع تلال فليج النوعي في مكة الذي يقدر حجم الاستثمار فيه 2.8 مليار ريال، إضافة إلى العمائر السكنية في المشروع التي تضم 828 وحدة سكنية تصل قيمتها إلى 800 مليون ريال.

المخضوب أوضح أن مشروع أرض "العكيشية" الممتد على مساحة 4 ملايين متر مربع، ومشروع "الغزاوي" الذي يقدر حجم الاستثمار فيه بنحو 250 مليون ريال، يأتيان ضمن حزمة مشاريع الداعمة للتنمية في مكة المكرمة.