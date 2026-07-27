الثلاثاء, 28 يوليو 2026|12 صَفَر 1448
الاقتصادية
العقارات

أصدرت وزارة البلديات والإسكان السعودية أكثر من 34 ألف رخصة بناء في مختلف المناطق خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026.

وأوضحت الوزارة أن الرخص السكنية شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الرخص الصادرة، بعدد تجاوز 28 ألف رخصة، فيما بلغ عدد الرخص التجارية أكثر من 5 آلاف رخصة، إلى جانب ما يزيد على ألف رخصة للمباني الحكومية.

وبيّنت أن تطوير منظومة التراخيص البلدية، والتوسع في الحلول الرقمية المتاحة عبر منصة "بلدي"، أسهما في تبسيط إجراءات إصدار الرخص، وتسريع معالجة الطلبات، وتحسين رحلة المستفيد، إلى جانب رفع كفاءة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

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Mon, 29 2026

ويعكس حجم الرخص الصادرة تنوع المشاريع العمرانية بين القطاعات السكنية والتجارية والحكومية، ويواكب التوسع التنموي، إلى جانب دوره في دعم الاستثمار وتطوير البيئة العمرانية.

الوزارة أشارت إلى مواصلة العمل مع الأمانات والبلديات على تحسين إجراءات التراخيص، وتطوير الحلول الرقمية المرتبطة بها، وتعزيز كفاءة الأداء؛ بما يدعم جودة الخدمات البلدية، ويرتقي بالمشهد الحضري، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكانت الوزارة قد أعلنت أخيرا إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية خلال النصف الأول من 2026، شملت إصدار أكثر من 97 ألف رخصة تجارية جديدة، وتجديد ما يزيد على 177 ألف رخصة، إلى جانب تنفيذ أكثر من 91 ألف عملية تعديل على الرخص التجارية، وما يزيد على 43 ألف عملية لإضافة أنشطة تجارية، ونحو 39 ألف عملية لنقل ملكية الرخص.

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