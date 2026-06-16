أسعار المنازل في الصين تتراجع في مايو بوتيرة أسرع





تراجعت أسعار المنازل في الصين بوتيرة أسرع في مايو، مما أوقف بوادر الانتعاش التي ظهرت في بداية العام والتي رفعت الآمال في التعافي.

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة يوم الثلاثاء، انخفاض أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة، باستثناء المساكن المدعومة من الدولة، بنسبة 0.2% مُقارنةً بشهر أبريل الذي شهد انخفاضاً بنسبة 0.19%. كما انخفضت أسعار المنازل المعاد بيعها، والتي تخضع لتدخل حكومي أقل، بنسبة 0.26%، وهو أكبر انخفاض لها في ثلاثة أشهر.

أثر تراجع سوق العقارات في الصين سلباً على الاقتصاد لما يقرب من خمس سنوات، مما أعاق جهود المسؤولين لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي وتقليل الاعتماد على الصادرات. وبينما بدأ محللون في شركات مثل "سيتي غروب" و"بنك أوف أميركا" يؤكدون أن القطاع بدأ يستقر أخيراً، إلا أن آخرين يشككون في ذلك.

كتب غو تشن، المحلل في شركة "غوانغفا" للأوراق المالية، في تقرير الأسبوع الماضي: "ابتداءً من شهر مايو، من المتوقع أن يخضع سوق العقارات المحلي في الصين لاختبار لمدة ثلاثة أشهر مع دخوله موسماً يشهد عادةً ركوداً في المبيعات. ويبقى أن نرى ما إذا كانت مبيعات العقارات في المدن الرئيسية ستحافظ على زخمها".