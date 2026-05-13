وكالة الطاقة الدولية: مخزونات النفط تتراجع بوتيرة قياسية بفعل حرب إيران

تهبط مخزونات النفط حول العالم بوتيرة قياسية، ومن المتوقع أن تواصل انخفاضها لأشهر مع تفاقم اضطرابات إمدادات الشرق الأوسط الناجمة عن حرب إيران، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

تراجعت مخزونات النفط العالمية بمعدل يقارب 4 ملايين برميل يومياً خلال شهري مارس وأبريل، بحسب التقرير الشهري للوكالة.

تنسّق الوكالة حالياً عمليات السحب من مخزونات الوقود أثناء الطوارئ لدى اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

وأضافت الوكالة أن السوق ستظل تعاني من "نقص حاد في الإمدادات" بحلول أكتوبر، حتى لو انتهى الصراع الشهر المقبل.