واشنطن: الصين تعتزم زيادة واردات النفط الأمريكي

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعارض فرض رسوم على عبور السفن مضيق هرمز، كما أنه مهتم بزيادة مشتريات بلاده من النفط الأمريكي تفايدا لتداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية.

وأضاف المسؤول أن شي أدلى بهذه التصريحات خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في بكين يوم الخميس.

ولم يتضمن البيان الرسمي الصادر عن الصين بشأن الاجتماع ملف الطاقة ضمن القضايا التي ناقشها الرئيسان، لكنه أشار إلى أن المحادثات تناولت الشرق الأوسط.

تعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام والغاز الطبيعي في العالم، فيما الولايات المتحدة أكبر منتج لكليهما. إلا أن تدفقات الشحنات بين البلدين توقفت العام الماضي بعدما فرضت بكين رسوماً على هذه السلع، رداً على الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الواردات الصينية.

وتعرضت إمدادات النفط والغاز العالمية لضغوط شديدة هذا العام بعدما أغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز رداً على الضربات الأمريكية والإسرائيلية، مع تهديدها بفرض رسوم على السفن مقابل العبور.

اتفاق بين شي وترمب على أهمية بقاء هرمز مفتوحاً

وتسبب إغلاق المضيق في تعطيل نحو خمس صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

منذ ذلك الحين، بدأت الولايات المتحدة فرض حصارها الخاص لمنع السفن من مغادرة الخليج. وبدا أن ناقلة النفط الصينية العملاقة "يوان هوا هو" تمكنت من عبور الحصار بسلام يوم الخميس.

ووفقاً للمسؤول الأمريكي، اتفق كل من شي وترمب على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً لضمان استمرار التدفق الحر لإمدادات الطاقة.