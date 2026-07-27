يُتوقع أن تتعافى واردات الصين من النفط الخام خلال يوليو، بعدما هبطت في يونيو إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد، بدعم من تسارع تدفقات الشحنات عبر مضيق هرمز وزيادة مشتريات المصافي الصينية من النفط الروسي.

ووفقاً لبيانات أولية صادرة عن شركة "كبلر" (Kpler) المتخصصة في تحليلات البيانات، يُرجح أن يبلغ متوسط الواردات المنقولة بحراً نحو 7.8 مليون برميل يومياً خلال يوليو، مقارنةً بـ6.2 مليون برميل يومياً في يونيو، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ نوفمبر 2015، وأقل بكثير من مستويات الواردات التي سبقت اندلاع الحرب.

تسارعت تدفقات النفط من الخليج العربي عقب التوصل إلى هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، إلا أن تجدد التصعيد العسكري في المنطقة أربك حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. كما زادت تهديدات الحوثيين المدعومين من إيران للسفن في البحر الأحمر من المخاطر التي تحيط بإمدادات النفط السعودية.

وقالت مويو شو، كبيرة محللي النفط الخام لدى شركة "كبلر" في سنغافورة، إن ارتفاع الواردات خلال يوليو "يعود في الأساس إلى وصول الشحنات التي كانت عالقة في الخليج العربي إلى الصين أخيراً".

وأضافت: "ما إذا كان هذا يمثل القاع الذي وصلت إليه الواردات، سيتوقف على ظروف الشحن خلال الأسابيع المقبلة".

تعافي واردات الصين يحدد اتجاه الأسعار

وفقاً لبيانات شركة "كبلر"، ارتفعت شحنات النفط السعودية إلى الصين بأكثر من الضعف خلال يوليو، بينما قفزت الإمدادات القادمة من الإمارات العربية المتحدة إلى أكثر من عشرة أمثال مستوياتها السابقة، في حين زادت الواردات من روسيا بنحو 10%.

وتشير بيانات الجمارك الصينية إلى أنه قبل اتساع التصعيد مع إيران في فبراير، بلغت واردات الصين الإجمالية من النفط الخام نحو 12.6 مليون برميل يومياً، بما يشمل الإمدادات المنقولة عبر خطوط الأنابيب، التي قد تصل إلى مليون برميل يومياً.

وقالت لياو نا، مؤسسة شركة "جي إل للاستشارات" (GL Consulting) ومقرها غوانزو: "أصبحت واردات الصين من النفط الخام المتغير الرئيسي المؤثر في أسعار السوق".

وأضافت: "رغم تعافي الطلب الصيني على النفط الخام، فإن وتيرة هذا التعافي لا تزال متواضعة نسبياً، بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي والسياسات الحكومية التي تستهدف تسريع التحول نحو الكهرباء والحد من الاعتماد على النفط".

منذ اندلاع حرب إيران في أواخر فبراير، خفضت الصين وارداتها من النفط الخام بأكثر من 5 ملايين برميل يومياً، كما قلصت معدلات التكرير، وهي خطوات ساعدت في كبح ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ويترقب المتعاملون في السوق عن كثب أي انتعاش في مشتريات الصين من النفط الخام، إلى جانب استئناف تكوين المخزونات.