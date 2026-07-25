مددت روسيا القيود المفروضة على صادرات البنزين حتى نهاية العام، في وقت تكافح الحكومة نقص الوقود، لكنها تعتزم رفع حظر تصدير الديزل بمجرد تعافي السوق، وفقاً لنائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.

وقال نوفاك للصحفيين في أومسك بسيبيريا، السبت، وفقاً لوكالة إنترفاكس، إن حظر الديزل سيُرفع في الوقت المناسب لمنع المصافي من مواجهة تخمة واضطرارها إلى خفض أحجام التكرير.

وبشأن البنزين، قال نوفاك: "قررت مجموعة العمل أيضاً تمديد الحظر، سواء للمنتجين أو غير المنتجين. أي إنه سيُمدد حتى نهاية العام".

إجراءات روسية للتتصدى لأزمة الوقود

واجهت روسيا أزمة وقود على مستوى البلاد هذا الصيف، إذ فرضت مناطق عدة حصصاً على مبيعات البنزين والديزل في ظل تكثيف أوكرانيا هجماتها على المصافي. واتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات رداً على ذلك، من بينها حظر التصدير. وتسري القيود الحالية حتى 31 يوليو.

هجمات أوكرانيا تهبط بإنتاج مصافي نفط روسيا لأدنى مستوى في 20 عاماً

تدرس موسكو تمديد حظر تصدير الديزل لشهر آخر، مع تصعيد أوكرانيا هجماتها على قطاع النفط في البلاد، وفقاً لما أوردته وكالة إنترفاكس يوم الخميس، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر لم تكشف هوياتهم.

وقد تفرض هذه الخطوة ضغوطا إضافية على أسواق الوقود التي تعاني بالفعل من اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، إذ تُعد روسيا مورداً عالمياً رئيسياً للديزل.

ومع ذلك، قال نوفاك إن وضع الوقود آخذ في الاستقرار، وإن عدداً من المصافي استأنف عملياته، كما "تحسن بصورة كبيرة" الوضع في محطات الوقود. وأضاف أن الحكومة الروسية تناقش توفير إمدادات إضافية إلى سيبيريا، حيث لا يزال الوضع صعباً.

وقال نوفاك إنه قد يجري توريد الوقود من كازاخستان، رغم انخفاض فائض الإمدادات المتاح لديها.