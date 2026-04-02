فرص الحرب.. صندوق نفط يحقق 18% مكاسب بفضل اضطرابات الطاقة

ارتفعت قيمة صندوق "كايلر كابيتال" ((Cayler Capital) الذي يستثمر في النفط بأكثر من 18% في مارس، مسجلاً ثاني أفضل أداء شهري في تاريخه، بعد أن أحدثت حرب إيران اضطراباً في أسواق الطاقة العالمية وفتحت فرصاً لتحقيق الأرباح.

في ظل التقلبات الحادة في الأسعار، سجل "كايلر" تراجعاً في الأرباح في نحو 7 أيام خلال الشهر. لكن إجمالي مكاسب مارس تعني ارتفاع أداء الصندوق (الشركة) بنحو 11.4% منذ بداية العام الجاري، وفقاً لرسالة موجهة للمستثمرين اطلعت عليها "بلومبرغ".

دخلت أسواق النفط العالمية منذ أكثر من شهر في حالة أزمة، بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، مما أدى إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الشريان الحيوي لشحن النفط والغاز.

وتسبب الصراع أيضاً في تدمير بنية تحتية حيوية في الشرق الأوسط، بما في ذلك حقول النفط ومنشآت الغاز والموانئ.

كتب برينت بيلوت، كبير مسؤولي الاستثمار لدى "كايلر كابيتال" ضمن الرسالة: "نحن في عصر جديد للطاقة؛ فالتأثيرات المتتابعة لهذه الأزمة تتردد أصداؤها في أسواق الطاقة والأسمدة والكيماويات والشحن لشهور، وربما لسنوات"."وكل حالة من هذه الظروف تمثل فرصة لشركة كايلر كابيتال".

شهدت أسعار النفط تقلبات حادة وجرى تداولها في نطاقات واسعة للغاية خلال عدة جلسات في مارس، إذ حقق بعض المستثمرين أرباحاً قياسية بينما تكبد آخرون خسائر كبيرة.

ارتفع صندوق التحوط الرئيسي الذي يديره بيير أندوراند أيضاً بنسبة 20% في النصف الأول من الشهر، بينما تكبد صندوق تحوط السلع التابع لشركة "بيمكو" خسائر بنحو 17% في الأيام الأولى من الشهر.

يُصنف "كايلر كابيتال" ضمن ما يُعرف بـ "مستشاري تداول السلع"، وهو متخصص في تداول النفط باستخدام نماذج (برامج واستراتيجيات) مملوكة للشركة تتضمن معلومات مختلفة مثل المؤشرات الفنية وأساسيات العرض والطلب.

تخلى بيلوت عن مسيرته المهنية في تداول النفط لدى "جيه بي مورغان تشيس" ليؤسس صندوقه الخاص عام 2016، مستنداً إلى خبرته في أسواق الطاقة الفعلية كأساس لتطوير خوارزميات التداول الخاصة بالصندوق.

كيف حقق صندوق "كايلر" أرباحاً من حرب إيران؟

ذكر بيلوت في الرسالة أن تتبع تدفقات النفط لحظة بلحظة منح الشركة ميزة تنافسية. وكتب: "أثبت شهر مارس 2026 أن معرفة سوق النفط الفعلية ليست مجرد ميزة نظرية".

واختتم: "هذا هو الفرق بين رصد تحرك تاريخي في السوق، وبين المشاركة الفعلية فيه". وامتنع ممثل عن "كايلر كابيتال" عن التعليق.