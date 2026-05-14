سعر النفط الروسي يقفز لأعلى مستوى منذ 2023 بدعم حرب إيران

تلقى روسيا دفعة إضافية من حرب إيران بعدما بلغ سعر خام الأورال، وهو مزيج التصدير الرئيسي للنفط الروسي، أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023 لأغراض الضرائب خلال الشهر الجاري.

ستحتسب وزارة المالية الضرائب على منتجي النفط في مايو استناداً إلى متوسط سعر خام الأورال عند 94.87 دولار للبرميل، وسعر صرف عند 76.938 روبل مقابل الدولار الأمريكي، وفقاً لبيانات مصلحة الضرائب الروسية. ويعادل ذلك نحو 7300 روبل للبرميل، بزيادة 18% عن الشهر السابق وقفزة 60% مقارنة بالعام الماضي.

حصل الكرملين، الذي يعتمد على قطاع النفط والغاز في نحو خُمس إيرادات الميزانية، على دعم لاقتصاد الحرب من خلال ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب على الخام الروسي بعد أن عطّلت حرب إيران الإمدادات من الخليج العربي عبر مضيق هرمز.

أتاح تدفق العائدات النفطية للحكومة بالفعل استئناف إعادة تعبئة صندوق الاحتياطي وتأجيل خفض الإنفاق غير ذي الأولوية.

كان من الممكن أن تكون المكاسب الناتجة عن ارتفاع النفط بفعل الحرب أكبر لولا صعود سعر صرف العملة الروسية. فارتفاع الروبل يعني انخفاض العائدات الضريبية المحصلة من البراميل المسعّرة بالدولار. وقفز الروبل بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة، وتراجع الواردات، وزيادة مبيعات العملات الأجنبية من جانب المصدّرين الروس بفضل موجة الصعود العالمية للسلع الأولية.

وسجلت العملة الروسية هذا الشهر أعلى مستوى لها مقابل الدولار منذ فبراير 2023، ما يعني أن قوة الروبل قد تقلّص المكاسب النفطية للكرملين إلى ما بعد مايو.

العقوبات الأمريكية وقوة الروبل تضغطان على إيرادات روسيا النفطية

كما ستعتمد العائدات الصافية للحكومة من قطاع الطاقة في مايو على حجم الدعم الذي ستدفعه الدولة لدعم صناعة التكرير المحلية وإمدادات الوقود داخل البلاد. ومع قفزة أسعار الوقود العالمية بفعل حرب إيران، بلغت مدفوعات الدولة لشركات الطاقة الروسية خلال أبريل وحده 359 مليار روبل، أو نحو 4.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في أكثر من عامين.