حقل "أفروديت" القبرصي يوقع اتفاقاً لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر لمدة 15 عاماً

قع حقل "أفروديت" القبرصي اتفاقاً لبيع الغاز الطبيعي إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لمدة 15 عاماً، بحسب ما أعلنته شركة "نيوميد إنرجي"، الشريكة في الحقل، الثلاثاء.

جاء الاتفاق في صورة مذكرة شروط ملزمة تشمل بيع كامل كميات الغاز القابلة للاستخراج من الحقل إلى "المصرية القابضة للغازات الطبيعية" (إيجاس)، مع إمكانية تمديده لخمس سنوات إضافية، بحسب إفصاح نشرته الشركة على موقع بورصة تل أبيب.

من المتوقع أن تصل طاقة الإنتاج إلى نحو 800 مليون قدم مكعب يومياً عند ذروة التشغيل، وفق آلية "خذ أو ادفع"، مع ربط الأسعار بمؤشرات الطاقة العالمية، بما في ذلك خام برنت، بحسب الإفصاح.

تُعد آلية "خذ أو ادفع" (Take-or-Pay) أحد الشروط التعاقدية الشائعة في قطاع الطاقة، حيث تُلزم المشتري بسداد قيمة حد أدنى من الكميات المتفق عليها، حتى في حال عدم استلامها، ما يضمن للمورد تدفقات نقدية مستقرة ويحد من مخاطر تقلب الطلب.

ويضم تحالف تطوير الحقل شركات "شيفرون" و"شل" و"نيوميد"، فيما يظل تنفيذ الإمدادات مرهوناً باتخاذ قرار الاستثمار النهائي واستكمال أعمال التطوير.

يأتي الاتفاق في سياق خطة أوسع لنقل غاز الحقل إلى مصر، إذ كانت القاهرة ونيقوسيا قد اتفقتا على إنشاء خط أنابيب بحري بتكلفة تتجاوز ملياري دولار، يمتد 170 كيلومتراً في المياه العميقة بالبحر المتوسط، لنقل إنتاج "أفروديت" إلى مصر، حيث يعالج الغاز ويضخ في الشبكة المحلية، مع توجيه الفائض للتصدير عبر محطات الإسالة.

ويُعد المشروع مهماً لمصر في ظل فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث تراجع إنتاجها من الغاز إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل احتياجات تتجاوز 6 مليارات قدم مكعب، ترتفع خلال أشهر الصيف.

اكتُشف حقل "أفروديت" عام 2011، وتُقدر احتياطاته بنحو 4.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ولم يدخل مرحلة التطوير بعد.