تهديدات ترمب لإيران تقرّب النفط من أعلى مستوى في 4 أشهر

استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، مع متابعة المتداولين تجدد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد إيران، في وقت عزز فيه ضعف الدولار جاذبية السلع المسعّرة بالعملة الأمريكية.

وتداول خام "برنت" قرب 68 دولاراً للبرميل، بعدما قفز بنسبة 3% في الجلسة السابقة مسجلاً أعلى مستوى له منذ أواخر سبتمبر، فيما جرى تداول خام "غرب تكساس" الوسيط فوق 62 دولاراً.

وكان ترمب قد جدد، يوم الثلاثاء، التأكيد على أن "أسطولاً كبيراً" يتجه إلى الشرق الأوسط، مضيفاً أنه يأمل ألا تضطر الولايات المتحدة إلى استخدامه.

تهديدات إيران وضعف الدولار يدعمان الأسعار

جاء تركيز ترمب على إيران عقب حملة القمع التي شنها النظام الإيراني ضد الاحتجاجات المناهضة لحكومة المرشد علي خامنئي، ما أضاف قدراً من علاوة المخاطر إلى أسعار النفط.

وقد بدأت العقود الآجلة العام على أساس قوي، رغم التوقعات بحدوث فائض في المعروض مع زيادة إنتاج "أوبك+" ومنتجين من خارج التحالف.

في المقابل، تراجع مؤشر يقيس أداء الدولار إلى أدنى مستوى له في نحو أربع سنوات يوم الثلاثاء، بعدما قال ترمب إنه غير قلق إزاء ضعف العملة.

وقد تغذى هذا التراجع على نهجه غير المتوقع في صنع السياسات، بما في ذلك تهديداته بالسيطرة على جرينلاند، والضغوط التي يمارسها على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.