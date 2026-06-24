أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزارة العدل بالتحقيق في أسعار البنزين، التي يرى أنها لا تنخفض بالوتيرة الكافية.

قال ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" (Truth Social)، إن "شركات النفط الكبرى لا تخفض الأسعار في محطات الوقود بما يتناسب مع الانخفاض الحاد في كلفة النفط التي تدفعها. من الأفضل أن تبدأ أسعار البنزين في الانخفاض بوتيرة أسرع بكثير مما أراه!".

لم يكشف ترمب طبيعة التعليمات التي وُجهت إلى وزارة العدل.

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كانت أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وما تبعها من إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنحو خُمس الخام المنقول بحراً.

ومع توقيع واشنطن وطهران اتفاق سلام مؤقتاً واستئناف حركة الملاحة عبر المضيق، تراجعت أسعار النفط الخام بوتيرة أسرع من البنزين، رغم أن الخام يشكل نحو نصف تكلفة سعر الوقود.

وانخفض متوسط أسعار التجزئة 14% منذ أواخر مايو، ليهبط حالياً دون 4 دولارات للغالون، وفق بيانات "رابطة السيارات الأمريكية"، إلا أن الأسعار ما زالت أعلى من متوسطها الموسمي لخمس سنوات.

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أصبجت أسعار البنزين المرتفعة نقطة ضغط سياسي للحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر، فيما يسعى الديمقراطيون إلى استغلال ملف تكلفة المعيشة، وجعل أسعار الوقود في محطات البنزين محوراً رئيسياً في حملتهم الهجومية.

ورغم تحسن إمدادات النفط الخام والبنزين، لا تزال المخزونات عند مستويات منخفضة. وتُظهر بيانات الحكومة الأمريكية أن مخزونات البنزين التجارية لدى شركات التكرير وشركات التداول وتجار الجملة الموردين لمحطات الوقود، تقترب حالياً من أدنى مستوياتها المسجلة في مثل هذا الوقت من العام منذ 2014.