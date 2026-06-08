"برنت" قرب 97 دولارا بعد عودة الصراع الإيراني الإسرائيلي

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين مجددا، بعد أن تبادلت إيران وإسرائيل الهجمات، ما يهدد الهدنة الهشة مع تعثر المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب.

سعر خام برنت صعد 3.6% إلى 96.50 دولار للبرميل، فيما قفز خام تكساس إلى ما يقارب 94 دولارا.

قال مستشار عسكري في إيران لوكالة "إيسنا"، إن الهجمات جاءت بمثابة تحذير لإسرائيل لوقف أعمالها العدائية في لبنان، وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض جميع الصواريخ، كما قام بالرد عليها عبر غارات استهدفت غرب ووسط إيران.

ترمب يدعو إلى استئناف المفاوضات

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات بعد الهجوم، كما انتقد الضربات الإسرائيلية على بيروت يوم الأحد، وقال لموقع "أكسيوس" إنه سيضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم الرد على طهران.

شهد الشرق الأوسط الأسبوع الماضي تصاعدا جديدا في الأعمال القتالية، ما يهدد بإفشال الهدنة الهشة ويعقد المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، وأدى الصراع إلى شبه إغلاق مضيق هرمز ، ما قيد تدفقات النفط والوقود والغاز إلى الأسواق العالمية.

رئيس "ليبو أويل أسوشيتس" آندي ليبو قال "يظهر التصعيد بين إسرائيل وإيران نهاية الأسبوع مدى هشاشة وقف إطلاق النار"، مضيفا "تؤدي زيادة الأعمال العدائية إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية المتمثلة باحتمال استمرار إغلاق المضيق لفترة أطول".

عقبات أمام اتفاق إنهاء الحرب

لا تزال هناك نقاط خلاف رئيسية تعرقل التقدم نحو اتفاق سلام، بينها وقف إطلاق النار الموازي بين إسرائيل ولبنان، وطالبت إيران بإقرار هدنة قبل التوصل إلى اتفاق، فيما قال مستشار للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي لـ CNN "الكرة في ملعب ترمب".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لصحيفة "فاينانشال تايمز"، إن نظيره الإسرائيلي سيضطر إلى قبول أي اتفاق تبرمه أمريكا مع إيران، مضيفا "أنا من يتخذ القرارات، أنا من يتخذ جميع القرارات"، مشيرا إلى أن بنيامين نتنياهو "لا يتخذ القرارات".

كانت إسرائيل ولبنان قد توصلتا الأسبوع الماضي إلى هدنة مشروطة بوقف "حزب الله" الأعمال القتالية، إلا أن الجماعة المدعومة من إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرت في الاشتباك مع القوات الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كبير مسؤولي الاستثمار لدى "كاروبار كابيتال" هاريس خورشيد قال "كانت السوق تقلل من حجم التباعد الحقيقي بين الأطراف المعنية"، مضيفا "تواصل السوق التأرجح بين تسعير احتمال التوصل إلى اتفاق وتسعير واقع أن أيا من الجانبين لم يغير موقفه الأساسي، وفي كل مرة يسبق فيها التفاؤل الحقائق قليلا، ترتد أسعار النفط صعودا".

تحديات استئناف تدفقات النفط

حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، فإن عودة تدفقات النفط إلى طبيعتها ستواجه عقبات متعددة، ومن بين هذه العقبات إزالة الألغام من مضيق هرمز، وإعادة تشغيل الحقول المتوقفة التي قد تحتاج أشهرا للعودة إلى العمل، إضافة إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة جراء هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة.

في سياق منفصل، وافق تحالف "أوبك+" على زيادة جديدة في حصص إنتاج النفط لشهر يوليو بمقدار 188 ألف برميل يوميا، رغم أن تعطل الصادرات من الخليج العربي يحول دون تمكن معظم الأعضاء من تنفيذ هذه الزيادة.