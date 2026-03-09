الطاقة

"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن القوة القاهرة على عملياتها

بلومبرغ
الاثنين 9 مارس 2026 12:10 |1 دقائق قراءة
أعلنت شركة الطاقة الرئيسية في البحرين، التي تدير مصفاة النفط الوحيدة في الدولة الجزيرة، حالة القوة القاهرة على العمليات التي تأثرت بالحرب الجارية في الشرق الأوسط.

ذكرت "بابكو إنرجيز" في بيان إن احتياجات السوق المحلية يجري تلبيتها. وكانت الشركة قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن المصفاة البالغ عمرها 90 عاماً تعرضت لأضرار جراء هجوم.

يأتي ذلك القرار بعدما رفعت الشركة مؤخراً الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى نحو 400 ألف برميل يومياً، كما حدّثت وحدات قادرة على إنتاج كميات أكبر من وقود الطائرات والديزل.

"البترول الكويتية" تنفذ خفضا احترازيا في إنتاج النفط

بدأت مؤسسة البترول الكويتية في تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط...

إعلانات القوة القاهرة تنتشر في المنطقة

إعلان "حالة القوة القاهرة" الجديد من البحرين، وهي بند تعاقدي يتيح للشركة تعليق الشحنات، جاء أيضاً بعد إعلانات مماثلة من شركة "قطر للطاقة" بشأن شحنات من أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وكذلك من الكويت في ما يتعلق بمبيعات النفط بعد أن بدأت خفض الإنتاج في حقولها ومصافيها.

واضطر منتجون في الخليج العربي، من بينهم العراق والإمارات، أيضاً إلى خفض الإنتاج.

