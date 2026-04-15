اليابان تعتزم دعم جيرانها الآسيويين بـ10 مليارات دولار لشراء النفط

تعتزم اليابان تقديم دعم مالي يصل إلى 10 مليارات دولار لدول في جنوب شرق آسيا بهدف مساعدتها على مواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) أن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي يُتوقع أن تعلن عن هذه المساعدات، التي قد تشمل قروضاً، خلال اجتماع افتراضي مع قادة المنطقة يُعقد بعد ظهر الأربعاء. وأفادت وكالة أنباء "كيودو" وصحيفة "يوميوري" بأخبار مماثلة.

تستورد اليابان منتجات مرتبطة بالنفط تُستخدم في القطاع الطبي من دول جنوب شرق آسيا، وسط مخاوف من أن يؤدي تراجع احتياطيات النفط لدى بعض هذه الدول إلى اضطراب الإمدادات، بحسب التقارير.

لم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من مكتب رئيسة الوزراء.

قال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا، خلال إحاطة إعلامية في وقت سابق من الأربعاء، إن اليابان "تدرس التعاون المتبادل مع الدول الآسيوية بهدف تأمين إمدادات المنتجات المشتقة من النفط، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد".

بحسب تقارير إعلامية محلية، فإن أي اضطراب في عمليات التوريد قد ينعكس سلباً على نظام الرعاية الصحية في اليابان. وأفادت وكالة "كيودو"، نقلاً عن مسؤولين حكوميين لم تكشف عن هوياتهم، أن اليابان تخطط لتقديم دعم مالي عبر بنك اليابان للتعاون الدولي المدعوم حكومياً.

سبق لدول جنوب شرق آسيا، بما فيها فيتنام، أن طلبت دعماً من اليابان وكوريا الجنوبية لتأمين إمدادات النفط الخام. وفي هذا السياق، لجأت اليابان إلى استخدام احتياطياتها الاستراتيجية على مرحلتين منذ اندلاع حرب إيران قبل نحو ستة أسابيع، مع تأكيدها أن هذه المخزونات مخصصة لمصافي التكرير المحلية وليس للدول الأجنبية.

مع ذلك، لا تواجه اليابان نقصاً فورياً في النفط. فقد أفادت وزارة التجارة أن البلاد قادرة على تأمين إمدادات كافية من النفط الخام لهذا العام عبر إيجاد مصادر بديلة لمضيق هرمز، حيث لا تزال حركة العبور مقيدة، إضافة إلى الاستفادة من احتياطياتها النفطية الكبيرة.