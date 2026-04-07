اليابان تضطر إلى نقل النفط من سفينة لأخرى بسبب مخاطر حرب إيران

تعتمد اليابان على عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في عرض البحر بعيداً عن الشرق الأوسط، لتأمين إمدادات الخام مع إبقاء ناقلاتها خارج منطقة الصراع التي أصبحت شديدة الخطورة على الأطقم والسفن.

تتجه ناقلة النفط العملاقة "كيسوغاوا"، وهي من فئة ناقلات الخام العملاقة جداً، إلى هوكايدو بعد أن تلقت نحو 1.2 مليون برميل من خام مربان من السفينة "ريو دي جانيرو إنرجي" أثناء وجودها في عرض البحر قبالة لينغي على الساحل الغربي لماليزيا أمس الأول، وفقاً لبيانات تتبع السفن.

وتأتي هذه العملية بعد أسبوع واحد فقط من نقل شحنة أخرى من خام مربان في عرض البحر، وهي الآن في طريقها إلى اليابان.

تُعد هذه العمليات نادرة بالنسبة للناقلات اليابانية، وتسلط الضوء على التحدي المتزايد الذي تواجهه البلاد في الحفاظ على تدفق مستقر من الخام من الشرق الأوسط، مع تجنب التعرض المباشر لمنطقة تعصف بها الصراعات.

قال مسؤولون في طوكيو إنهم يجرون محادثات مع إيران ويستكشفون بدائل للتوريد، مع التشديد على ضرورة ضمان سلامة السفن والبحارة.

قال راهول كابور، الرئيس العالمي لقطاع الشحن والمعادن في "إس آند بي غلوبال إنريجي" (S&P Global Energy): "اليابان تحتاج إلى الخام والمشترون يتسابقون للحصول عليه. هذا يُظهر أن سلاسل الإمداد تعرضت لاضطرابات، وأن قابلية استبدال وسائل الشحن تساعد في ذلك".

اعتماد اليابان على نفط المنطقة

تعتمد تقريباً جميع واردات مصافي اليابان من الخام على الشرق الأوسط، لكن تصاعد التوترات وسيطرة إيران المتزايدة على مضيق هرمز عطّلا بشدة صادرات المنطقة.

في الوقت نفسه، أصبحت شركات الشحن اليابانية أكثر حذراً بعد سلسلة من الهجمات الإيرانية على السفن في المنطقة، والتي أسفرت عن سقوط قتلى.

منذ اندلاع الصراع، لم تقم سوى ناقلتين مملوكتين لليابان بتحميل النفط الخام مباشرة من الشرق الأوسط، وكان ذلك في الأول من مارس المنصرم، وفقاً لبيانات تتبع السفن.

كما زادت أقساط التأمين ضد مخاطر حرب إيران من الضغوط. وتوسعت مناطق التغطية شرقاً لتشمل سواحل باكستان، ما رفع التكاليف على مالكي السفن عبر نطاق أوسع من الرحلات بين الشرق الأوسط وآسيا.

مسارات ناقلات النفط

تعكس رحلة "كيسوغاوا" هذه المخاوف. بعد أن اتجهت في البداية غرباً في منتصف مارس الماضي، ما يشير إلى احتمال التوقف في ميناء الفجيرة بدولة الإمارات، وقامت الناقلة بالانعطاف قرب سريلانكا وعادت باتجاه مضيق ملقا للقاء السفينة "ريو دي جانيرو إنريجي"، التي كانت قد حمّلت شحنة خام مربان في الفجيرة في وقت سابق.

رغم أن عمليات النقل من سفينة إلى أخرى من الظواهر المعروفة في صناعة النفط، فإن الناقلات اليابانية تعتمد عادة على الإبحار المباشر من موانئ التصدير في الشرق الأوسط إلى المصافي المحلية.

لم ترد شركة "كاواساكي كيسن كايشا"، المدرجة كمالك ومدير للناقلة "كيسوغاوا" في قاعدة البيانات البحرية "إكواسيس"، على اتصال هاتفي لطلب التعليق. كما لم ترد شركة "سينوكور ماريتايم"، المدرجة بوصفها شركة تشغيل السفينة "ريو دي جانيرو إنرجي" على موقع "إكواسيس"، على اتصال هاتفي أو طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

رفض متحدث باسم شركة "إديميتسو كوسان"، التي تملك مصفاة في مدينة تومكوماي في هوكايدو، والتي تشير "كيسوغاوا" إلى أنها وجهتها، التعليق.

تأتي هذه العملية بعد أن تلقت ناقلة الخام العملاقة "إينيوس غلوري" نحو 1.8 مليون برميل من خام مربان من السفينة "أولمبيك لاك" في أواخر مارس المنصرم في مياه قبالة مومباي في الهند، وهي نقطة نقل غير معتادة. وتشير بيانات تتبع السفن إلى أنها تتجه حالياً إلى أويتا.