واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم الخميس، مقتربة من مستويات ما قبل الحرب، مع خروج ناقلات عالقة من مضيق هرمز عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء حرب أمريكا على إيران، ما هدأ من المخاوف بشأن الإمدادات.

خام برنت انخفض 0.5% إلى 73.50 دولار للبرميل، ونزل خام تكساس 0.5% أيضا إلى 70 دولارا للبرميل، وكان سعر برنت لعقود أغسطس أقل من عقود سبتمبر البالغة 73.60 دولار، ما يشير إلى وفرة المعروض على المدى القصير، فيما هبط سعر الخامين 3 دولارات أمس الأربعاء مع انحسار المخاوف بشأن المعروض.

المحلل لدى "آي جي" توني سيكامور قال "فاجأت سرعة هذا الانخفاض الكثيرين، إذ تتوقع الأسواق عودة نفط الشرق الأوسط بوتيرة أسرع بكثير مما توقعه كثيرون قبل أسبوعين فقط".

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تدفقات هرمز تقترب من مستويات ما قبل الحرب

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في منتدى أمس الأربعاء، إن التدفقات عبر مضيق هرمز قاربت مستويات قبل اندلاع الحرب، مشيرا إلى خروج 20 مليون برميل من المضيق خلال الساعات الـ 24 الماضية، مضيفا أن العودة إلى الوضع الطبيعي تماما ستستغرق بضعة أسابيع لضرورة إزالة الألغام من المضيق.

فتحت عمان أمس مسارات مؤقتة لتسهيل خروج الناقلات من مضيق هرمز، وتنسق المنظمة البحرية الدولية وسلطات عمان حركة السفن، فيما زراها رئيس وزراء قطر لإجراء محادثات حول بدء مفاوضات بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق.

أدنى مستوى مخزونات أمريكي في 42 عاما

أوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، إن إجمالي مخزونات النفط الخام في البلاد سجل أدنى مستوى له منذ 1984 الأسبوع الماضي، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على التكرير وسحب الحكومة من احتياطي الطوارئ، ومع ذلك لم تتفاعل الأسواق مع تلك البيانات إذ صب المتعاملون تركيزهم على مضيق هرمز.