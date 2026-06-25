الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 10 يوليو 2026 | 24 مُحَرَّم 1448
Logo
الطاقة

واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم الخميس، مقتربة من مستويات ما قبل الحرب، مع خروج ناقلات عالقة من مضيق هرمز عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء حرب أمريكا على إيران، ما هدأ من المخاوف بشأن الإمدادات.

خام برنت انخفض 0.5% إلى 73.50 دولار للبرميل، ونزل خام تكساس 0.5% أيضا إلى 70 دولارا للبرميل، وكان سعر برنت لعقود أغسطس أقل من عقود سبتمبر البالغة 73.60 دولار، ما يشير إلى وفرة المعروض على المدى القصير، فيما هبط سعر الخامين 3 دولارات أمس الأربعاء مع انحسار المخاوف بشأن المعروض.

المحلل لدى "آي جي" توني سيكامور قال "فاجأت سرعة هذا الانخفاض الكثيرين، إذ تتوقع الأسواق عودة نفط الشرق الأوسط بوتيرة أسرع بكثير مما توقعه كثيرون قبل أسبوعين فقط".

x

النفط يواصل هبوطه وسط توقعات بتسهيل التدفقات عبر هرمز

تراجع النفط اليوم الأربعاء 0.5%، مواصلا خسائره التي سجلها هذا...

Wed, 24 2026

تدفقات هرمز تقترب من مستويات ما قبل الحرب

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في منتدى أمس الأربعاء، إن التدفقات عبر مضيق هرمز قاربت مستويات قبل اندلاع الحرب، مشيرا إلى خروج 20 مليون برميل من المضيق خلال الساعات الـ 24 الماضية، مضيفا أن العودة إلى الوضع الطبيعي تماما ستستغرق بضعة أسابيع لضرورة إزالة الألغام من المضيق.

فتحت عمان أمس مسارات مؤقتة لتسهيل خروج الناقلات من مضيق هرمز، وتنسق المنظمة البحرية الدولية وسلطات عمان حركة السفن، فيما زراها رئيس وزراء قطر لإجراء محادثات حول بدء مفاوضات بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق.

أوبك تتوقع نمو الطلب على النفط لعقود بدعم قطاعات محددة

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في تقريرها السنوي...

Thu, 18 2026

أدنى مستوى مخزونات أمريكي في 42 عاما

أوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، إن إجمالي مخزونات النفط الخام في البلاد سجل أدنى مستوى له منذ 1984 الأسبوع الماضي، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على التكرير وسحب الحكومة من احتياطي الطوارئ، ومع ذلك لم تتفاعل الأسواق مع تلك البيانات إذ صب المتعاملون تركيزهم على مضيق هرمز.

التعريفات
أوبكبرنتإيرانتكساسالطاقةأمريكاالنفط
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية