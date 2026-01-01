الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026
الطاقة

النفط يهبط 3% بفعل تهدئة أمريكية إيرانية

«رويترز»
«رويترز»
الاثنين 2 فبراير 2026 6:38 |2 دقائق قراءة
انخفضت أسعار النفط بنحو 3% اليوم الاثنين بعد أن قالت أمريكا يوم السبت، إنها تجري محادثات جادة مع إيران، في إشارة إلى خفض التصعيد مع عضو أوبك، بعد أن دفعت احتمالات توجيه ضربة عسكرية إليها الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

هبوط حاد للخامين

العقود الآجلة لخام برنت انخفضت إلى 67.28 دولار للبرميل، ونزل خام تكساس إلى 63.17 دولار للبرميل، وشهد كلا العقدين هبوطا حادا مقارنة بالجلسات السابقة التي لامس فيها برنت أعلى مستوى له في 6 أشهر، بينما كان تكساس يحوم قرب أعلى مستوى له منذ أواخر سبتمبر وسط تنامي التوتر بين أمريكا وإيران.

الهند ستشتري نفط فنزويلا بدلا من إيران.

تهديد واشنطن لطهران مستمر

هددت واشنطن طهران مرار بالتدخل إذا لم توافق على الاتفاق النووي أو إذا لم توقف قتل المتظاهرين، ويوم السبت قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إننا نجري تجري محادثات جادة مع إيران، وذلك بعد ساعات من تصريح المسؤول الأمني الإيراني علي لاريجاني في منشور على إكس بأن الترتيبات جارية للمفاوضات.

مؤشرات على التهدئة

محلل الأسواق لدى "آي.جي" توني سيكامور قال "تصريحات ترمب إلى جانب التقارير التي تفيد بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لا تعتزم إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز، من المؤشرات على التهدئة"، مضيفا "ترى سوق الخام هذا تراجعا مشجعا عن المواجهة، ما يقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية على السعر التي كانت سببا في الارتفاع الأسبوع الماضي، ويحفز موجة من جني الأرباح".

أوبك : إنتاج مارس دون تغيير

أبقت مجموعة أوبك+ على إنتاجها النفطي دون تغيير في مارس خلال اجتماع يوم الأحد، وفي نوفمبر، جمدت المجموعة خطط رفع الإنتاج للفترة من يناير إلى مارس 2026 بسبب ضعف الاستهلاك الموسمي.

تأثير مستمر حتى نهاية 2026

"كابيتال إيكونوميكس" قالت في مذكرة بتاريخ 30 يناير "المخاطر الجيوسياسية تخفي وراءها ما تعانيه سوق النفط من هشاشة في العوامل الأساسية، سيظل هناك تأثير يستمر حتى نهاية 2026 على أسعار برنت بسبب عدم نسيان مثال حرب الـ 12 يوما بين إسرائيل وإيران العام الماضي، بجانب ما تحظى به سوق النفط من قوة الإمدادات".

أوبكالنفطبرنتتكساسأمريكاإيران
