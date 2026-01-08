الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الطاقة

النفط يهبط أكثر من 1% بعد تصريحات ترمب عن فنزويلا

رويترز
رويترز من هيوستن
الخميس 8 يناير 2026 0:47 |2 دقائق قراءة
النفط يهبط أكثر من 1% بعد تصريحات ترمب عن فنزويلا

انخفضت أسعار النفط الأربعاء عند التسوية للجلسة الثانية على التوالي بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لاستيراد نفط خام ​من فنزويلا بقيمة ملياري دولار، وهي خطوة قد تزيد الإمدادات لأكبر مستهلك للنفط في العالم.

العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 1.2% إلى 59.96 دولار للبرميل عند التسوية، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2% إلى 55.99 دولار للبرميل.

ترمب كتب في منشور على وسائل ‌التواصل الاجتماعي الثلاثاء أن فنزويلا "ستسلم" ما بين 30 مليون ‌و50 ⁠مليون ​برميل من "‌النفط الخاضع للعقوبات" إلى الولايات المتحدة.

وقالت مصادر لرويترز إن الاتفاق قد يتطلب في البداية تغيير مسار شحنات متجهة أصلا إلى الصين.

نائب الرئيس الأول للتداول في "بي أو كيه فاينانشال"، دينيس كيسلر، قال: "لا تزال العقود الآجلة للخام في وضع دفاعي بعد عمليات البيع التي جرت في وقت متأخر من يوم أمس على خلفية أنباء عن أن فنزويلا ستعطي الولايات المتحدة ما بين 30 إلى 50 مليون برميل ⁠من النفط".

فنزويلا تملك ملايين البراميل من النفط المحملة على ناقلات وفي صهاريج تخزين، والتي لم تتمكن من ‌شحنها بسبب الحصار الذي يفرضه ترمب على الصادرات منذ ‍منتصف ديسمبر.

وكان ترمب قد ‍طالب فنزويلا بفتح أسواقها أمام شركات النفط الأمريكية وإلا ستواجه خطر تصعيد ‍التدخل العسكري. وبعد ذلك، ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع هذا الأسبوع. ووصف كبار المسؤولين الفنزويليين عملية القبض على مادورو بأنها اختطاف واتهموا الولايات المتحدة بمحاولة سرقة احتياطيات النفط الهائلة في البلاد.

واحتجزت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء ناقلة نفط فارغة ترفع العلم ​الروسي وترتبط بفنزويلا في المحيط الأطلسي.

ومما قدم بعض الدعم للأسعار، ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية ⁠بمقدار 3.8 مليون برميل إلى 419.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يناير.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.6 مليون برميل خلال الأسبوع مقابل توقعات بارتفاع قدره 2.1 مليون برميل.

يذكر أن فنزويلا كانت تبيع خامها الرئيسي بنحو 22 دولارا للبرميل أقل من برنت ‌للتسليم في الموانئ الفنزويلية.

