النفط يقفز 4 % مع بدء الحصار البحري الأمريكي على إيران

قفزت أسعار النفط بنحو 4% عند التسوية اليوم، بعدما بدأ الجيش الأمريكي فرض السيطرة على دخول وخروج السفن من الموانئ الإيرانية عبر مضيق هرمز، وذلك في أعقاب فشل محادثات إنهاء الحرب التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد الأسبوع الماضي.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.4% لتبلغ 99.36 دولار، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99.08 دولار للبرميل، بارتفاع 2.6%.

تقلبات حادة خلال الجلسة

في وقت سابق من الجلسة، ارتفعت عقود برنت بأكثر من 8 دولارات للبرميل، بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 9 دولارات.

وأدت الحرب إلى أكبر اضطرابات على الإطلاق في إمدادات النفط والغاز العالمية، نتيجة لإغلاق إيران فعليًا لمضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو 20% من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.

تراجع حركة السفن عبر المضيق

قال دونالد ترمب اليوم إن 34 سفينة عبرت المضيق أمس الأحد، في حين كان يمر عبر المضيق في الأحوال العادية أكثر من 100 سفينة يوميًا.

ارتفاعات قياسية في السوق الفورية

جرى تداول النفط الخام المخصص للتسليم الفوري إلى وجهات في أوروبا عند مستويات غير مسبوقة تبلغ نحو 150 دولارًا للبرميل.

وقالت المحللة لدى آر.بي.سي كابيتال هيليما كروفت: "إذا دعم ترمب تهديده بالحصار بإرسال سفن بالفعل، فقد نشهد قريبًا تقاربًا في الأسعار بين مختلف الأسواق (العقود الآجلة والمقايضة وغيرها) وسوق المعاملات الفورية".