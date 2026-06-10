الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 10 يونيو 2026 | 24 ذُو الْحِجَّة 1447
Logo
الطاقة

النفط يصعد 1% مدفوعا بضربات أمريكا على إيران

«بلومبرغ»
«بلومبرغ»
الأربعاء 10 يونيو 2026 6:20 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
النفط يصعد 1% مدفوعا بضربات أمريكا على إيران

انتعشت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن شنت أمريكا ضربات جديدة على إيران عقب إسقاط مروحية، ما يشكل تهديدا جديداً للهدنة الهشة التي تعرضت لاختبارات جراء الهجمات الأخيرة في الشرق الأوسط.

خام برنت ارتفع 1% ليتجاوز 92 دولارا للبرميل، بينما صعد خام تكساس إلى 88 دولارا، قبل أن يتراجع بعد إعلان أمريكا إنهاء حملتها الانتقامية القصيرة، وردا على ذلك شنت إيران غارة بطائرة مسيرة على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

"أوبك+" يوافق على زيادة الإنتاج 188 ألف برميل يوميا في يوليو

وافق تحالف "أوبك+" على زيادة حصص الإنتاج 188 ألف برميل يوميا في يوليو...

Sun, 07 2026

قشم النفطية تتعرض لانفجارات

قالت أمريكا "الضربات الدفاعية على إيران نفذت بتوجيه من الرئيس دونالد ترمب ردا على إسقاط مروحية أباتشي قبالة سواحل عمان"، مضيفة "المهمة رد متناسب على العدوان الإيراني غير المبرر".

تعرضت جزيرة قشم في مضيق هرمز إلى 6 انفجارات على الأقل، بجانب ضربات في منطقة جاسك قرب الممر المائي الضيق، وكان ترمب ألقى باللوم على طهران في الهجوم على المروحية التي قال إنها كانت تقوم بدورية فوق المضيق، متعهدا بالرد.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس، عقب الأعمال العدائية الأخيرة، إن إيران لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد، وقال الجيش إنه استهدف "عدة قواعد أمريكية في المنطقة" دون الخوض في تفاصيل.

وكالة الطاقة: أسواق النفط تقترب من المنطقة الحمراء مع نفاد المخزونات

حذر مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، من احتمالية وصول أسواق...

Thu, 21 2026

استقرار وقف إطلاق النار

الضربات الأمريكية الجديدة تهدد استقرار وقف إطلاق النار الهش في المنطقة والمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق أكثر استدامة بين الأطراف المتحاربة، وقال ترمب مرارا إن محادثات السلام تسير على الطريق الصحيح، بعد أن اندلعت في وقت سابق من الأسبوع هجمات تبادلت فيها إسرائيل وإيران.

كبير محللي الطاقة في شركة "إم إس تي ماركي" سول كافونيك قال "ضربات أمريكا تسلط الضوء بشكل أكبر على أن أي اتفاق مع إيران لا يزال بعيد المنال"، مضيفا "لكن السوق تشعر ببعض الارتياح من بقاء الضربات متناسبة، بدلا من الهجوم الشامل، ما يشير إلى أن الرغبة في تفضيل التوصل إلى اتفاق على الحرب لا تزال قائمة".

تهدد الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية بإطالة أمد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الخاضع لحصار مزدوج من أمريكا وإيران. وقد أدت الحرب التي بدأت أواخر فبراير، إلى انقطاع إمدادات النفط والوقود والغاز، وأثارت مخاوف من أزمة تضخم.

واردات الصين النفطية تهبط لأدنى مستوى في 8 سنوات بفعل اضطرابات الحرب

تراجعت مشتريات الصين من النفط الخام الأجنبي لأدنى مستوى في أكثر...

Tue, 09 2026

أكبر انخفاض لمخزونات أمريكا في 9 أشهر

انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية 9.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير صادر عن معهد البترول، ما يعد أكبر انخفاض منذ سبتمبر إذا ما أكدته البيانات الحكومية في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وصلت مخزونات البلاد بالفعل إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، ما يعكس انخفاض الإمدادات العالمية في ظل سعي المشترين لتعويض النقص الحاصل في مخزونات النفط في الخليج العربي.

قال كافونيك "كل يوم يمر يزيد من حدة المنافسة في السوق مع انخفاض مخزونات النفط العالمية إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة".

التعريفات
أوبكالطاقةالنفطبرنتتكساسإيرانأمريكا
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية