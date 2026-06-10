النفط يصعد 1% مدفوعا بضربات أمريكا على إيران

انتعشت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن شنت أمريكا ضربات جديدة على إيران عقب إسقاط مروحية، ما يشكل تهديدا جديداً للهدنة الهشة التي تعرضت لاختبارات جراء الهجمات الأخيرة في الشرق الأوسط.

خام برنت ارتفع 1% ليتجاوز 92 دولارا للبرميل، بينما صعد خام تكساس إلى 88 دولارا، قبل أن يتراجع بعد إعلان أمريكا إنهاء حملتها الانتقامية القصيرة، وردا على ذلك شنت إيران غارة بطائرة مسيرة على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

قشم النفطية تتعرض لانفجارات

قالت أمريكا "الضربات الدفاعية على إيران نفذت بتوجيه من الرئيس دونالد ترمب ردا على إسقاط مروحية أباتشي قبالة سواحل عمان"، مضيفة "المهمة رد متناسب على العدوان الإيراني غير المبرر".

تعرضت جزيرة قشم في مضيق هرمز إلى 6 انفجارات على الأقل، بجانب ضربات في منطقة جاسك قرب الممر المائي الضيق، وكان ترمب ألقى باللوم على طهران في الهجوم على المروحية التي قال إنها كانت تقوم بدورية فوق المضيق، متعهدا بالرد.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس، عقب الأعمال العدائية الأخيرة، إن إيران لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد، وقال الجيش إنه استهدف "عدة قواعد أمريكية في المنطقة" دون الخوض في تفاصيل.

استقرار وقف إطلاق النار

الضربات الأمريكية الجديدة تهدد استقرار وقف إطلاق النار الهش في المنطقة والمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق أكثر استدامة بين الأطراف المتحاربة، وقال ترمب مرارا إن محادثات السلام تسير على الطريق الصحيح، بعد أن اندلعت في وقت سابق من الأسبوع هجمات تبادلت فيها إسرائيل وإيران.

كبير محللي الطاقة في شركة "إم إس تي ماركي" سول كافونيك قال "ضربات أمريكا تسلط الضوء بشكل أكبر على أن أي اتفاق مع إيران لا يزال بعيد المنال"، مضيفا "لكن السوق تشعر ببعض الارتياح من بقاء الضربات متناسبة، بدلا من الهجوم الشامل، ما يشير إلى أن الرغبة في تفضيل التوصل إلى اتفاق على الحرب لا تزال قائمة".

تهدد الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية بإطالة أمد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الخاضع لحصار مزدوج من أمريكا وإيران. وقد أدت الحرب التي بدأت أواخر فبراير، إلى انقطاع إمدادات النفط والوقود والغاز، وأثارت مخاوف من أزمة تضخم.

أكبر انخفاض لمخزونات أمريكا في 9 أشهر

انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية 9.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير صادر عن معهد البترول، ما يعد أكبر انخفاض منذ سبتمبر إذا ما أكدته البيانات الحكومية في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وصلت مخزونات البلاد بالفعل إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، ما يعكس انخفاض الإمدادات العالمية في ظل سعي المشترين لتعويض النقص الحاصل في مخزونات النفط في الخليج العربي.

قال كافونيك "كل يوم يمر يزيد من حدة المنافسة في السوق مع انخفاض مخزونات النفط العالمية إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة".